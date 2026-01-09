Слухи: на Developer_Direct 2026 покажут секретную игру от Xbox, а Fable выйдет на PS5

Анонсированная накануне линейка игр грядущей презентации Developer_Direct 2026 впервые в истории ежегодного шоу включает всего трёх участников, однако, похоже, Microsoft всё-таки готовит для зрителей сюрприз.

Напомним, организаторы Developer_Direct 2026 подтвердили показ фэнтезийного ролевого экшена Fable и гоночной аркады Forza Horizon 6 от Playground Games, а также приключенческого боевика Beast of Reincarnation от Game Freak (Pokemon).

В отличие от прошлого года, никаких намёков на сюрприз вчерашний анонс не содержал, поэтому предполагалось, что презентация ограничится этими тремя проектами. Впрочем, по всей видимости, это не так.

Если верить инсайдеру shinobi602, в рамках Developer_Direct 2026 будет представлена и некая секретная четвёртая игра. Что это за проект, неясно, но информатор, по собственному признанию, от него не в восторге.

Редакция портала Video Games Chronicle подтвердила инсайд shinobi602 и добавила со ссылкой на свои источники, что речь идёт о проекте относительно скромного масштаба от одной из внутренних студий Xbox.

Трансляция Developer_Direct 2026 начнётся 22 января в 21:00 по московскому времени на официальных каналах Xbox. Хронометраж не уточняется, но прошлогоднее шоу длилось около 52 минут.

Авторы Fable покажут свежий геймплей, команда Forza Horizon 6 устроит дебютную демонстрацию игрового процесса и новых функций, а создатели Beast of Reincarnation расскажут об умениях главной героини Эммы и её верного пса Ку.