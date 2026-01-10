Сегодня 10 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Nvidia наняла первого в своей истории ди...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia наняла первого в своей истории директора по маркетингу

Компания Nvidia, ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта, наняла Элисон Вагонфельд (Alison Wagonfeld), руководителя отдела маркетинга Google, на должность директора по маркетингу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Вагонфельд станет первым директором по маркетингу в истории Nvidia, объединив обязанности, которые ранее выполнялись несколькими людьми. По информации источников, близких к вопросу, она будет подчиняться генеральному директору Дженсену Хуангу (Jensen Huang). В её же подчинении будут находится все члены команды маркетинга и коммуникаций Nvidia. К работе в Nvidia Вагонфельд приступит в феврале.

Вагонфельд объявила о назначении в публикации на своей странице в социальной сети LinkedIn. До своего перехода в Nvidia она десять лет проработала в Google, где руководила маркетингом облачного бизнеса компании.

Nvidia стремительно развивалась в последние три года благодаря своей позиции ключевого поставщика компьютерных чипов для передовых инструментов и сервисов искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение после выпуска чат-бота ChatGPT компанией OpenAI в 2022 году. Этот беспрецедентный рост сделал маркетинг более насущной потребностью Nvidia, а Хуанга — одним из самых заметных лиц бума искусственного интеллекта.

В начале недели Хуанг на крупнейшей выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, CES, рассказал о будущих серверных системах ИИ компании, заявив, что огромный спрос на ИИ стимулирует ускоренное развитие всей отрасли. «Гонка за ИИ началась. Все стремятся к новым горизонтам», — заявил он аудитории, собравшейся на презентации Nvidia.

Ранее Nvidia сообщила о рекордных продажах в размере $57 млрд в последнем квартале 2025 года, что на 62 % больше, чем годом ранее, и превзошло консенсус-прогнозы аналитиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Массовое производство HBM4 отложили до конца первого квартала по прихоти Nvidia
Власти потребовали от китайских компаний отменить заказы на американские ускорители Nvidia H200
Дженсен Хуанг объяснил на CES 2026, почему SRAM не вытеснит дорогую HBM в ИИ-ускорителях
Владелец Google впервые с 2019 года превзошёл Apple по рыночной капитализации — помог ИИ
AMD продаёт старьё, а Intel неправильно сравнивает производительность — чипмейкеры обменялись любезностями на CES 2026
Microsoft опровергла слухи о январских увольнениях тысяч сотрудников
Теги: маркетинг, nvidia, дженсен хуанг, искусственный интеллект
маркетинг, nvidia, дженсен хуанг, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.