Nvidia наняла первого в своей истории директора по маркетингу

Компания Nvidia, ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта, наняла Элисон Вагонфельд (Alison Wagonfeld), руководителя отдела маркетинга Google, на должность директора по маркетингу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Вагонфельд станет первым директором по маркетингу в истории Nvidia, объединив обязанности, которые ранее выполнялись несколькими людьми. По информации источников, близких к вопросу, она будет подчиняться генеральному директору Дженсену Хуангу (Jensen Huang). В её же подчинении будут находится все члены команды маркетинга и коммуникаций Nvidia. К работе в Nvidia Вагонфельд приступит в феврале.

Вагонфельд объявила о назначении в публикации на своей странице в социальной сети LinkedIn. До своего перехода в Nvidia она десять лет проработала в Google, где руководила маркетингом облачного бизнеса компании.

Nvidia стремительно развивалась в последние три года благодаря своей позиции ключевого поставщика компьютерных чипов для передовых инструментов и сервисов искусственного интеллекта, которые получили широкое распространение после выпуска чат-бота ChatGPT компанией OpenAI в 2022 году. Этот беспрецедентный рост сделал маркетинг более насущной потребностью Nvidia, а Хуанга — одним из самых заметных лиц бума искусственного интеллекта.

В начале недели Хуанг на крупнейшей выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, CES, рассказал о будущих серверных системах ИИ компании, заявив, что огромный спрос на ИИ стимулирует ускоренное развитие всей отрасли. «Гонка за ИИ началась. Все стремятся к новым горизонтам», — заявил он аудитории, собравшейся на презентации Nvidia.

Ранее Nvidia сообщила о рекордных продажах в размере $57 млрд в последнем квартале 2025 года, что на 62 % больше, чем годом ранее, и превзошло консенсус-прогнозы аналитиков.