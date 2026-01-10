В работе Telegram в России произошёл сбой

От российских пользователей стали поступать жалобы на неполадки в работе Telegram. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на информацию сервиса «Сбой.рф». В большинстве случаев наблюдаются сложности в отправке сообщений.

По состоянию на 10 января ресурс зафиксировал 184 жалобы от российских пользователей Telegram. Чаще всего они поступали из обеих столиц, Новосибирской, Омской из Свердловской областей, а также из Краснодарского и Красноярского краёв. Основной симптом сбоев — проблемы с отправкой сообщений, пожаловались пользователи платформы на сайте DownDetector.

В последний раз массовые жалобы на работу Telegram российские пользователи оставляли в конце декабря 2025 года — сложности наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге, Орловской и Самарской областях, а также в Нидерландах.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе WhatsApp — тогда в Роскомнадзоре признались, что ведомство продолжает вводить ограничения на работу мессенджера из-за того, что его администрация всё так же нарушает требования российских законов.