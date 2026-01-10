Сегодня 10 января 2026
Эвакуация экипажа Crew-11 с МКС запланирована на час пополуночи 15 января

Компания SpaceX и NASA составили поэтапный план эвакуации экипажа Crew-11 с Международной космической станции. Одному из членов экипажа потребовалась медицинская помощь, недоступная на станции. Штатное возвращение команды Crew-11 должно было произойти в период с февраля по апрель, поэтому было принято решение о немедленной эвакуации всей команды.

Конфигурация МКС на 8 декабря 2025 года. Источник изображения: NASA

Конфигурация МКС на 8 декабря 2025 года (текущая). Источник изображения: NASA

Ранее сообщалось, что 8 января 2026 года у одного из членов экипажа возникла необходимость в особенном медицинском обслуживании. Медицинские сведения и личность, требующая специального ухода, не разглашаются. Экипаж Crew-11 — это два американца, японец и россиянин. Их работа на орбите почти завершена и досрочное возвращение не внесёт существенных изменений в текущие космические программы NASA.

Если погода в зоне ожидаемого приводнения капсулы SpaceX Dragon Crew не преподнесёт неприятных сюрпризов, то расстыковка корабля Dragon Crew-11 со станцией состоится 15 января в 01:00 по московскому времени (14 января в 17:00 по восточному времени в США). Согласно этому плану, астронавты NASA Зена Кардман (Zena Cardman) и Майк Финке (Mike Fincke), астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи (Kimiya Yui) и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов приземлятся у берегов Калифорнии примерно в 11:40 мск того же дня (по местному времени это будет в 3:40 утра).

«Руководители миссии продолжают следить за условиями в зоне спуска, поскольку отстыковка SpaceX Dragon зависит от готовности космического аппарата, готовности спасательной команды, погоды, состояния моря и других факторов. NASA и SpaceX выберут конкретное время приводнения и место ближе к моменту расстыковки космического корабля Crew-11», — уточняют в агентстве.

Теги: пилотирумый корабль, nasa, спасение, мкс
