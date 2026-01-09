NASA объявило об эвакуации экипажа Crew-11 с МКС на Землю — впервые в истории станции

Руководство NASA объявило о решении досрочно вернуть на Землю с Международной космической станции команду миссии Crew-11. Это будет первая медицинская спасательная операция в истории МКС. Непосредственной угрозы неназванному члену экипажа нет — его состояние стабильное. Однако на станции нет необходимого диагностического оборудования, чтобы начать лечение. Миссия уже подходит к завершению и большой беды для программы NASA в эвакуации нет.

На самом деле, поясняют в агентстве, статистика давно говорит о высокой вероятности подобных медицинских случаев один раз каждые три года. Просто чудо, что за 25 лет эксплуатации станции не было ещё ни одной экстренной эвакуации. Поэтому представившийся случай станет скорее репетицией эвакуации, чем её острой необходимостью. Причин для паники нет, добавляют в NASA.

«Это не экстренное сведение с орбиты, хотя мы всегда сохраняем такую возможность, и NASA и наши партнёры регулярно отрабатывают этот сценарий, — заявил недавно назначенный главный администратор NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman). — На Международной космической станции нет возможности диагностировать и лечить это заболевание должным образом».

Ссылаясь на конфиденциальный характер данных о здоровье, в агентстве на стали раскрывать имя члена экипажа Crew-11, кому понадобилась экстренная помощь. Экипаж миссии прибыл на станцию первого августа 2025 года в составе двух американцев (Зены Кардман и Майкла Финке), одного японца (Кимии Юи) и россиянина (Олега Платонова). Поскольку был отложен запланированный выход в космос для проведения монтажных работ в целях NASA, можно предположить, что проблемы со здоровьем начались у одного из двух астронавтов.

Миссия Crew-11 должна была завершиться с февраля по апрель. Им на смену готовится вылететь экипаж в составе миссии Crew-12. Запуск был намечен не раньше 15 февраля. В NASA сообщили, что обсуждают с компанией SpaceX более ранний запуск миссии на корабле Dragon. Однако маловероятно, что Crew-12 прибудет на МКС раньше спуска миссии Crew-11.

Похоже, что вскоре на МКС останется всего три члена экипажа: один американец (Кристофер Уильямс) и два россиянина (Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев). Дата эвакуации будет объявлена со дня на день. В конце концов, если китайцы смогли блеснуть миссией по спасению тайконавтов, то почему бы этого не сделать американцам?

«Мы всегда поступаем правильно по отношению к нашим астронавтам, но сейчас мы понимаем, что миссия Crew-11 подходит к концу. Они выполнили почти все задачи своей миссии, — сказал Айзекман. — Запуск Crew-12 состоится в ближайшие недели. Сейчас подходящее время, когда корабль готов, когда позволяет погода, чтобы вернуть нашу команду домой».