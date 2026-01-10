Сегодня 10 января 2026
Технологический сектор лишился более 240 тыс. сотрудников в 2025 году

По данным RationalFX, в прошлом году в глобальной технологической индустрии были уволены 244 851 человек. Это происходит на фоне того, как крупные IT-компании, такие как Intel, Amazon и Microsoft, продолжают наращивать инвестиции в технологии на базе искусственного интеллекта.

Источник изображения: itweb.co.za

Источник изображения: itweb.co.za

Наибольшее количество увольнений в отрасли было зафиксировано в США. За весь прошлый год в стране лишились своих мест 170 630 человек из 220 компаний. На втором месте Индия с 19 049 увольнениями, а замыкает тройку лидеров Япония, где своих мест лишились 11 608 человек. В Европе наиболее пострадавшими от увольнений в технологическом секторе стали Ирландия, Испания, Швейцария и Швеция, в которых своих мест лишились, 11 500, 7 450, 5 165 и 3 718 человек соответственно.

Аналитик RationalFX Алан Коэн (Alan Cohen) описывает 2025 год как один из самых разрушительных для рынка рабочей силы в технологической индустрии за всю историю. Он отметил, что упразднились целые функции, а не просто отдельные должности. Это связано с тем, что компании реструктуризировали внутренние процессы, делая ставку на эффективность, прибыльность и продуктивность за счёт внедрения ИИ-технологий.

«Сокращения в технологическом секторе в 2025 году затронули сотни тысяч работников по всему миру, поскольку компании ускорили структурные преобразования, отказываясь от краткосрочных мер по снижению затрат. Хотя макроэкономические факторы, такие как высокие процентные ставки, торговые ограничения и геополитическая неопределённость, продолжали давить на бизнес, главной движущей силой прошлогодних сокращений стало стремление к автоматизации и внедрению искусственного интеллекта», — считает Коэн.

Он также добавил, что, в отличие от предыдущих волн увольнений, обусловленных чрезмерным наймом сотрудников, в 2025 году многие сокращения имели определённый характер. Исчезали целые должности, поскольку компании перестраивались вокруг моделей, в первую очередь ориентированных на ИИ. Несмотря на масштабные инвестиции в автоматизацию, эти реструктуризации не всегда приносят быстрый рост эффективности, что подчёркивает увеличившийся разрыв между ожиданиями от продуктивности ИИ и реалиями крупномасштабной трансформации рабочей силы. По мнению Коэна, сокращения не прекратятся резко в 2026 году и будут продолжаться как минимум до конца первого квартала.

Аналитики также подсчитали, что 69 840 увольнений в 2025 году были напрямую связаны с внедрением ИИ-технологий и автоматизацией. Больше всего сотрудников покинуло Intel, в прошлом году компания сократила 33 900 человек. Осенью прошло года Amazon уведомила сотрудников, что причиной увольнения 14 тыс. человек стал ИИ. Всего же, по подсчётам RationalFX, в прошлом году Amazon уволила 19 555 человек. За этот же период количество сотрудников Microsoft сократилось на 20 009 человек. В совокупности три IT-гиганта уволили более 72 700 человек.

Источник:

Теги: рынок труда, it-рынок, искусственный интеллект, сокращения
