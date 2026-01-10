В Японии возник дефицит видеокарт — пока проблема касается GeForce RTX 5060 Ti 16GB и более дорогих

По данным ITmedia, на рынке Японии возник дефицит графических ускорителей верхнего ценового сегмента. Розничные продавцы в Акихбаре сообщают о повсеместных ограничениях на покупку видеокарт и слишком медленном пополнении запасов. В нескольких магазинах заявили, что ускорители Nvidia GeForce распродаются почти сразу после поступления, причём модели верхнего сегмента становится всё сложнее держать в наличии, поскольку нет ясности относительно сроков пополнения запасов.

В сообщении сказано, что ситуация с видеокартами стала «острой». Сотрудники разных розничных магазинов сообщили изданию, что, несмотря на «стабильный и осознанный» спрос и отсутствие признаков панических покупок, запасы настолько малы, что доступность продукции стала серьёзной проблемой. В магазине PC Studio Akihabara Parts Museum отметили, что любая попадающая на витрину видеокарта имеет тенденцию быть немедленно проданной.

Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию розничные продавцы ужесточили правила покупок. Так в Dospara Akihabara Main Store и PC Shop Ark размещены объявления об ограничениях на покупку видеокарт, независимо от модели, причём в последнем это ограничение действует с конца 2025 года. Ограничения на покупку не касаются какой-то конкретной модели ускорителя или какого-то производителя, но, по словам розничных продавцов, наиболее остро нехватка продукции ощущается в сегменте видеокарт высокого уровня.

Ретейлеры неоднократно говорили, что наиболее острая нехватка касается ускорителей GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт видеопамяти и моделей более высокого уровня. Источник отмечает, что в настоящее время в магазинах дефицит таких моделей значительно более ощутим по сравнению с более бюджетными ускорителями. Эта тенденция была ожидаема с учётом сезонного роста спроса, но с тех пор ситуация стала более выраженной. Так в магазине Tsukumo eX дефицит флагманских видеокарт настолько ощутим, что примерно половина витрин попросту закрыта, поскольку у продавца нет в наличии образцов для демонстрации товара. «С ускорителями Radeon ситуация со складскими запасами относительно лучше, но возможно это вопрос времени», — сообщил представитель ретейлера.

Розничные магазины также выражают обеспокоенность по поводу сроков пополнения запасов, отмечая, что давление исходит «гораздо выше по цепочке поставок». В одном из магазинов сослались на слухи о проблемах с ценообразованием и дистрибуцией на уровне поставщиков, добавив, что ходят слухи о временном замедлении или даже приостановке отгрузок. Из-за этого розничные продавцы не могут точно прогнозировать, когда ускорители высокого класса поступят на их склады.

Хотя публикация сосредоточена на Японии, не стоит заблуждаться: видеокарты высокого уровня относятся к категории продуктов, которая испытывает давление по всему миру. Ускорители с большим объёмом видеопамяти в значительной степени подвержены влиянию растущих цен на чипы памяти и их дефицита. Теперь же розничные продавцы начинают ощущать, как это давление превращается в пустые полки магазинов. Вероятно, в течение года ситуация обострится ещё сильнее, поскольку нет никаких признаков того, что чипы памяти начнут дешеветь в обозримом будущем.