Сегодня 11 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты В Японии возник дефицит видеокарт — пока...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Японии возник дефицит видеокарт — пока проблема касается GeForce RTX 5060 Ti 16GB и более дорогих

По данным ITmedia, на рынке Японии возник дефицит графических ускорителей верхнего ценового сегмента. Розничные продавцы в Акихбаре сообщают о повсеместных ограничениях на покупку видеокарт и слишком медленном пополнении запасов. В нескольких магазинах заявили, что ускорители Nvidia GeForce распродаются почти сразу после поступления, причём модели верхнего сегмента становится всё сложнее держать в наличии, поскольку нет ясности относительно сроков пополнения запасов.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В сообщении сказано, что ситуация с видеокартами стала «острой». Сотрудники разных розничных магазинов сообщили изданию, что, несмотря на «стабильный и осознанный» спрос и отсутствие признаков панических покупок, запасы настолько малы, что доступность продукции стала серьёзной проблемой. В магазине PC Studio Akihabara Parts Museum отметили, что любая попадающая на витрину видеокарта имеет тенденцию быть немедленно проданной.

Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию розничные продавцы ужесточили правила покупок. Так в Dospara Akihabara Main Store и PC Shop Ark размещены объявления об ограничениях на покупку видеокарт, независимо от модели, причём в последнем это ограничение действует с конца 2025 года. Ограничения на покупку не касаются какой-то конкретной модели ускорителя или какого-то производителя, но, по словам розничных продавцов, наиболее остро нехватка продукции ощущается в сегменте видеокарт высокого уровня.

Ретейлеры неоднократно говорили, что наиболее острая нехватка касается ускорителей GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт видеопамяти и моделей более высокого уровня. Источник отмечает, что в настоящее время в магазинах дефицит таких моделей значительно более ощутим по сравнению с более бюджетными ускорителями. Эта тенденция была ожидаема с учётом сезонного роста спроса, но с тех пор ситуация стала более выраженной. Так в магазине Tsukumo eX дефицит флагманских видеокарт настолько ощутим, что примерно половина витрин попросту закрыта, поскольку у продавца нет в наличии образцов для демонстрации товара. «С ускорителями Radeon ситуация со складскими запасами относительно лучше, но возможно это вопрос времени», — сообщил представитель ретейлера.

Розничные магазины также выражают обеспокоенность по поводу сроков пополнения запасов, отмечая, что давление исходит «гораздо выше по цепочке поставок». В одном из магазинов сослались на слухи о проблемах с ценообразованием и дистрибуцией на уровне поставщиков, добавив, что ходят слухи о временном замедлении или даже приостановке отгрузок. Из-за этого розничные продавцы не могут точно прогнозировать, когда ускорители высокого класса поступят на их склады.

Хотя публикация сосредоточена на Японии, не стоит заблуждаться: видеокарты высокого уровня относятся к категории продуктов, которая испытывает давление по всему миру. Ускорители с большим объёмом видеопамяти в значительной степени подвержены влиянию растущих цен на чипы памяти и их дефицита. Теперь же розничные продавцы начинают ощущать, как это давление превращается в пустые полки магазинов. Вероятно, в течение года ситуация обострится ещё сильнее, поскольку нет никаких признаков того, что чипы памяти начнут дешеветь в обозримом будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Китае освоили переделку видеокарт GeForce RTX для их работы в ИИ-фермах
AMD не ожидает дефицита видеокарт Radeon в 2026 году, но роста цен не избежать
AMD FSR 4 Может появиться на видеокартах RDNA 3, в том или ином виде
OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 3 на основе Radeon RX 9070 XT
Nvidia возьмёт с китайских клиентов полную предоплату за H200 — Поднебесная разрешит поставки в этом квартале
Будущее игр — за нейронным рендерингом: Дженсен Хуанг провозгласил закат традиционной графики
Теги: видеокарты, продажи, япония, дефицит
видеокарты, продажи, япония, дефицит
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.