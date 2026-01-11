Сегодня 11 января 2026
Nvidia быстро отреагировала на волну критики после выхода DGX Spark

Представленный в конце прошлого года «настольный суперкомпьютер» DGX Spark вызвал немало критических замечаний от лица разработчиков, которым предназначался. Nvidia пришлось быстро реагировать на критику и устранять недостатки, поскольку вопрос взял под личный контроль глава и основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Вскоре после анонса на DGX Spark обрушилась критика со стороны разработчиков, которые упоминали нестабильность программного обеспечения и недостаточный уровень быстродействия в качестве основных недостатков. Как поясняют со страниц Business Insider представители Moor Insights & Strategy, большой опыт выпуска на рынок игровых видеокарт научил Nvidia работать с критикой своей продукции в публичном информационном пространстве. Основатель компании Дженсен Хуанг в таких ситуациях всегда лично контролирует обратную связь с недовольными клиентами. В последние годы руководство Nvidia стало на общественную критику реагировать острее, поскольку считает важным сохранять высокие котировки акций, которые способны страдать от репутационных проблем.

Осенью прошлого года исполнительный директор фармацевтической компании AstraZeneca Джастин Джонсон (Justin Johnson) на страницах LinkedIn поделился своими впечатлениями от использования DGX Spark, отметив, что хотя производительность системы оказалась на обещанном уровне, проблемы со стабильностью программного обеспечения имели место. Глава Nvidia поручил своим подчинённым обратить внимание на эту жалобу и выступить со страниц X с обещанием всё исправить. Специалисты Nvidia связались с Джонсоном, чтобы исправить основную часть проблем, после чего тот с благодарностью заявил о готовности рассмотреть вопрос об установке DGX Spark в AstraZeneca для проведения исследований на постоянной основе.

Именно замечания Джонсона заставили Nvidia создать специальную рабочую группу, которая следила за критикой в адрес DGX Spark в открытых источниках. Сотрудники компании выходили на связь с авторами наиболее резонансных критических замечаний относительно быстродействия DGX Spark, перегрева и высокой цены.

Ещё один прецедент со участием исследователя, который приобрёл DGX Spark для изучения рисков развития онкологических заболеваний у двух своих сыновей после смерти дочери, показал готовность Nvidia реагировать на критику. Столкнувшись с проблемами совместимости ПО, автор жалобы получил от технической поддержки автоматически сгенерированный ответ через 38 часов после обращения, и такая медлительность заставила его выступить с критикой в социальной сети. Его пост оказался более эффективным средством воздействия на Nvidia, представители компании быстро с ним связались и начали работать над решением проблемы.

По словам экспертов, личная заинтересованность главы Nvidia в быстром устранении таких проблем играет определённую роль, делая компанию более ориентированной на решение проблем клиентов по сравнению с прочими техногигантами. В то же время, если решить проблемы не удаётся быстро и в полной мере, для компании и её основателя это влечёт более серьёзные репутационные риски по сравнению с теми корпорациями, которые подходят к процессу с меньшим уровнем вовлечения.

nvidia, дженсен хуанг, dgx spark, критика
