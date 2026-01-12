Китайские разработчики ИИ признают, что в ближайшие несколько лет им вряд ли удастся опередить США

Представители китайской ИИ-отрасли достаточно трезво смотрят на перспективы её ближайшего развития, упоминая ограниченность вычислительных ресурсов и экспортные ограничения США в качестве главных препятствий к переходу к доминированию над геополитическим соперником в этой сфере в течение ближайших трёх или пяти лет.

Как отмечает Bloomberg, руководящий созданием больших языковых моделей семейства Qwen в компании Alibaba Джастин Линь (Justin Lin), оценивает шансы любой из китайских компаний на прорыв в этой сфере менее чем в 20 %, если говорить о перспективе ближайших трёх или пяти лет. Подобные взгляды на ситуацию разделяют и другие представители китайской ИИ-отрасли типа Tencent и Zhipu AI.

Представитель Alibaba пояснил, что в сравнении с OpenAI китайский конкурент обделён необходимыми для качественного прорыва ресурсами. Этот вопрос, по его словам, давно известен: чьи шансы на инновации выше, если сравнивать богатых и бедных? При этом китайские разработчики пытаются привлекать средства на своё развитие на фондовом рынке. На прошлой неделе Zhipu и MiniMax Group сообща смогли привлечь более $1 млрд на своё развитие. По мнению сооснователя Zhipu, отставание китайских разработчиков от американских будет только увеличиваться.

Год назад неожиданный успех китайской DeepSeek заставил многие компании пойти путём создания больших языковых моделей с открытым исходным кодом. На тот момент казалось, что они исключили отставание от проприетарных моделей OpenAI, Anthropic и Google. Участники тематического китайского мероприятия признали, что ограничения США на поставку в Китай оборудования и технологий для выпуска передовых чипов существенным образом сдерживают развитие китайской ИИ-отрасли. Она в целом сильнее ограничена в ресурсах.

Перешедший на работу из OpenAI в Tencent Яо Шунью (Yao Shunyu) призвал представителей китайской отрасли уделять больше внимания устранению узких мест в больших языковых моделях следующего поколения. К ним он отнёс долгосрочную память и функцию самообучения. Tencent в этом году намерена открыть доступ ИИ-ассистенту Yuanbao к истории чатов в WeChat, чтобы на основе этих данных ускорить совершенствование собственных моделей. Alibaba собирается делать упор на мультимодальность и агентов для работы с реальными приложениями. Участники мероприятия высказались за сотрудничество и отказ от бессмысленной конкуренции внутри Китая. Местные разработчики должны объединить усилия, чтобы успешно представлять КНР на международном рынке систем генеративного ИИ.