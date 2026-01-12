Пиковый онлайн Steam впервые в истории превысил 42 миллиона человек

Спустя всего неделю после предыдущего достижения сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve записал на свой счёт новый личный рекорд по количеству пользователей, одновременно находящихся онлайн.

Напомним, последний раз новая вершина пикового онлайна покорялась Steam в самом начале 2026 года — 4 января, на исходе масштабной зимней распродажи, на платформе Valve зафиксировали одновременно свыше 41,8 млн человек.

Как стало известно, 11 января 2026 года около 17:00 по московскому времени в сети находилось свыше 42 млн пользователей Steam: 42 020 941, согласно официальной статистике, и 42 042 778, по данным SteamDB.

Из 42 млн более 13 млн (13 119 473) пользователей Steam одновременно находились в игре — это не рекордный результат. Неделей ранее, 4 января, показатель едва не достиг 13,4 млн человек (13 399 958).

Самыми популярными играми на момент нового рекорда Steam были условно-бесплатные хиты — Counter-Strike 2, Dota 2 и PUBG: Battlegrounds. В пятёрку также пробились Arc Raiders и Apex Legends.

Примечательно, что, в отличие от недавнего рекорда, новый был достигнут не в рамках сезонной распродажи. Не выходило в Steam за последние недели и какого-либо взрывного хита, который мог бы спровоцировать всплеск интереса к сервису.

Платформа демонстрирует стабильный рост. Для сравнения: лучшим результатом пикового онлайна Steam в январе 2025 года были 39,3 млн пользователей, а всего пять лет назад, в январе 2021-го, показатель составил «лишь» 25,4 млн человек.