Сегодня 05 января 2026
Steam начал 2026 год с нового рекорда по...
Steam начал 2026 год с нового рекорда популярности

Хотя 2026 год только начался, сервис цифровой дистрибуции Steam от американской компании Valve уже записал на свой счёт новый личный рекорд по количеству пользователей, одновременно находящихся онлайн.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Напомним, в последний раз Steam покорял новую вершину пикового онлайна осенью 2025 года — 12 октября, на фоне взрывного релиза военного шутера Battlefield 6, на платформе Valve зафиксировали одновременно свыше 41,6 млн человек.

Как стало известно, 4 января 2026 года около 17:00 по московскому времени пиковый онлайн Steam превысил 41,8 млн пользователей: 41 803 794, согласно официальной статистике, и 41 816 052, по данным SteamDB.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Одновременно с общим рекордом Steam обновил и показатель пикового онлайна пользователей, одновременно находившихся в игре — 4 января результат едва не достиг 13,4 млн человек (13 399 958).

Новый рекорд популярности Steam пришёлся на последние дни масштабной зимней распродажи — она подойдёт к концу 5 января в 21:00 по Москве. В рамках акции также определились лауреаты премии Steam 2025.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: steam, valve
