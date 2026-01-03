Сегодня 03 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Платформер Пользователи Steam выбрали лучшую игру 2...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Пользователи Steam выбрали лучшую игру 2025 года — это не Clair Obscur: Expedition 33 и даже не Kingdom Come: Deliverance 2

Как и было обещано, 3 января в 21:00 по московскому времени стали известны лауреаты премии Steam 2025 (The Steam Awards 2025). Номинантов и победителей определяли сами игроки.

Источник изображения: X (GeekNamedMike)

Источник изображения: X (GeekNamedMike)

Вопреки заданной последними месяцами тенденции, лучшей игрой 2025 года по версии пользователей Steam оказалась не нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 и даже не средневековый эпос Kingdom Come: Deliverance 2.

Победителем в номинации «Игра года» на премии Steam 2025 признали хардкорную метроидванию Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry. Проект также забрал награду в категории «Лучшая игра, которая вам не даётся».

Silksong стала единственной на Steam 2025 с более чем одной наградой (источник изображения: Team Cherry)

Silksong стала единственной на Steam 2025 с более чем одной наградой (источник изображения: Team Cherry)

Эвакуационный шутер Arc Raiders не знал равных в номинации «Самый инновационный геймплей», а супергеройскую комедию Dispatch пользователи Steam назвали «Лучшей игрой с выдающимся сюжетом».

«Лучшей игрой на Steam Deck» оказался мифологический роглайк Hades 2, тогда как получившей в 2025 году последнее крупное обновление ролевой игре Baldur's Gate 3 досталась награда в категории «Любимое дитя».

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Полный список номинантов и лауреатов премии Steam 2025 приведён ниже:

Игра года

  • Arc Raiders;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Dispatch;
  • Hollow Knight: Silksong — победитель;
  • Kingdom Come: Deliverance 2.

Игра года в виртуальной реальности

  • Emissary Zero;
  • F1 25;
  • Le Mans Ultimate;
  • Pavlov;
  • The Midnight Walk — победитель.

Лучшая игра на Steam Deck

Любимое дитя

  • Baldur's Gate 3 — победитель;
  • Dota 2;
  • Helldivers 2;
  • No Man’s Sky;
  • Rust.

Друг познаётся в игре

Выдающийся визуальный стиль

Самый инновационный геймплей

Лучшая игра, которая вам не даётся

Лучший саундтрек

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Устройтесь поудобнее

  • Chill with You : Lo-Fi Story;
  • Megabonk;
  • PowerWash Simulator 2;
  • RV There Yet? — победитель;
  • Slime Rancher 2.

Голосование за финалистов премии Steam 2025 проводилось в рамках масштабной зимней распродажи — она закончится 5 января в 21:00 по Москве. В рамках акции на большинство номинантов (и тысячи других товаров) действуют скидки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Clair Obscur: Expedition 33 признавали лучшей чаще, чем все другие игры 2025 года вместе взятые
Valve раскрыла самые продаваемые игры в Steam за 2025 год — Clair Obscur: Expedition 33 и Call of Duty: Black Ops 7 в число главных новинок не попали
В Steam стартовала грандиозная зимняя распродажа и голосование за финалистов The Steam Awards 2025
AMD вплотную подобралась к Intel в декабрьской статистике Steam
«Дни хороших бесплатных игр остались в прошлом»: последняя тайная раздача Epic Games Store в 2025 году разочаровала пользователей
В историю XVII века теперь можно погрузиться и без подключения к интернету: «Смута», «Земский собор» и «Смутное время» получили офлайн-режим
Теги: steam, valve, hollow knight: silksong, team cherry, метроидвания
steam, valve, hollow knight: silksong, team cherry, метроидвания
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.