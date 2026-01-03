Пользователи Steam выбрали лучшую игру 2025 года — это не Clair Obscur: Expedition 33 и даже не Kingdom Come: Deliverance 2

Как и было обещано, 3 января в 21:00 по московскому времени стали известны лауреаты премии Steam 2025 (The Steam Awards 2025). Номинантов и победителей определяли сами игроки.
Вопреки заданной последними месяцами тенденции, лучшей игрой 2025 года по версии пользователей Steam оказалась не нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 и даже не средневековый эпос Kingdom Come: Deliverance 2.
Победителем в номинации «Игра года» на премии Steam 2025 признали хардкорную метроидванию Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry. Проект также забрал награду в категории «Лучшая игра, которая вам не даётся».
Эвакуационный шутер Arc Raiders не знал равных в номинации «Самый инновационный геймплей», а супергеройскую комедию Dispatch пользователи Steam назвали «Лучшей игрой с выдающимся сюжетом».
«Лучшей игрой на Steam Deck» оказался мифологический роглайк Hades 2, тогда как получившей в 2025 году последнее крупное обновление ролевой игре Baldur's Gate 3 досталась награда в категории «Любимое дитя».
Полный список номинантов и лауреатов премии Steam 2025 приведён ниже:
Игра года
- Arc Raiders;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Dispatch;
- Hollow Knight: Silksong — победитель;
- Kingdom Come: Deliverance 2.
Игра года в виртуальной реальности
- Emissary Zero;
- F1 25;
- Le Mans Ultimate;
- Pavlov;
- The Midnight Walk — победитель.
Лучшая игра на Steam Deck
- Ball x Pit;
- CloverPit;
- Deep Rock Galactic: Survivor;
- Digimon Story Time Stranger;
- Hades 2 — победитель.
Любимое дитя
- Baldur's Gate 3 — победитель;
- Dota 2;
- Helldivers 2;
- No Man’s Sky;
- Rust.
Друг познаётся в игре
- Battlefield 6;
- Peak — победитель;
- R.E.P.O.;
- Schedule I;
- Split Fiction.
Выдающийся визуальный стиль
- Doom: The Dark Ages;
- Final Fantasy VII Rebirth;
- ENA: Dream BBQ;
- My Little Puppy;
- Silent Hill f — победитель.
Самый инновационный геймплей
- Arc Raiders — победитель;
- Blue Prince;
- Escape from Duckov;
- Europa Universalis V;
- Mage Arena.
Лучшая игра, которая вам не даётся
- Elden Ring Nightreign;
- Hollow Knight: Silksong — победитель;
- Marvel Rivals;
- Path of Exile 2;
- Where Winds Meet.
Лучший саундтрек
- Clair Obscur: Expedition 33 — победитель;
- Deltarune;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Rift of the NecroDancer;
- Tokyo Xtreme Racer.
Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Dispatch — победитель;
- Dying Light: The Beast;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- No, I'm not a Human;
- ремастер The Last of Us Part II.
Устройтесь поудобнее
- Chill with You : Lo-Fi Story;
- Megabonk;
- PowerWash Simulator 2;
- RV There Yet? — победитель;
- Slime Rancher 2.
Голосование за финалистов премии Steam 2025 проводилось в рамках масштабной зимней распродажи — она закончится 5 января в 21:00 по Москве. В рамках акции на большинство номинантов (и тысячи других товаров) действуют скидки.
Источник: