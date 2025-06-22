Deltarune — сила в добре. Рецензия

Жанр Ролевая игра Издатель tobyfox Разработчик tobyfox Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo E4600 2,4 ГГц / AMD Athlon 64 X2 4600 2,4 ГГц, 2 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 420 / AMD Radeon HD 5570, 1 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4690K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 7 1700 3,2 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 Дата выхода 4 июня 2025 года Возрастной ценз От 12 лет Локализация Нет Платформы PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

Тоби Фокс — весьма заметная личность в индустрии. Независимый разработчик-одиночка мощно встряхнул игровое сообщество своей потрясающей Undertale, но его идеи и планы были куда масштабнее одного проекта — ещё до релиза своего хита Тоби уже продумывал его идейное продолжение. Так, шесть лет назад игроки увидели первую главу Deltarune, что моментально обрела популярность и фанатскую любовь (да ещё и распространялась она абсолютно бесплатно). Культовый статус проекта был закреплён второй частью истории, которая подняла эмоциональные ставки ещё выше, оставив игроков жаждущими продолжения. И вот, наконец, перед нами ещё две главы в пока что незаконченной истории (всего планируется десять частей: выход последней ожидается в 2028 году). Впрочем, пусть в общем повествовании и полно «белых пятен», каждая из частей истории самобытна и является небольшим, но законченным авторским высказыванием о множестве материй, что окажутся близки всем, так или иначе…

⇡#Дружба начинается с кладовки

Обычный школьный день. Неразговорчивый и замкнутый паренёк по имени Крис по просьбе учителя идёт искать мел в школьной кладовой. Ему на помощь отправили нелюдимую задиру Сьюзи, которая не очень-то и рада скучному заданию. Но её тоска продлится недолго, ведь поиск мела в кладовке внезапно приводит героев в странный мир, населённый причудливыми личностями и, конечно, полный опасностей и испытаний.

Исполнить роль проводника по тёмному миру вызывается Принц из Тьмы Ральзей. Скромный, немного неловкий и невероятно добродушный малый, что очень рад обретению новых знакомых и, потенциально, друзей. Вместе троице предстоит найти путь домой для Сьюзи и Криса, столкнуться с разными силами тёмного мира, пережить немало коллизий и эмоционально сложных дилемм. В процессе — лучше понять себя и мир (миры) вокруг. И конечно, всеми совместными испытаниями выковать по-настоящему крепкую дружбу.

В своей истории Тоби Фокс сделал огромный акцент на взаимодействии героев и динамике отношений непохожих, но одновременно близких по духу героев. До внезапного общего приключения все они были одиноки, не способны найти своё место в мире и справлялись с эмоциями как могли. Кто-то замыкался в себе, кто-то — выплёскивал свои чувства на других, кулаками и угрозами. Но встреча с людьми, которые тебя принимают, ценят и просто радуются времени, проведённому вместе, меняет персонажей и раскрывает с неожиданных сторон. Так, герои идут не только дорогой приключений, но и дорогой настоящей дружбы, от её неуверенного и неловкого зарождения до страха потери близких людей.

И подобная драматургическая чуткость здесь во всём, ведь через центральную тему дружбы Deltarune затрагивает и множество других животрепещущих жизненных тем. Говорит она о важности диалога, эмоциональной зрелости, о грузе необходимости соответствовать чьим-то ожиданиям, умении справляться с ментальными травмами и личными потерями и многом-многом другом. Все эти материи раскрываются не только через центральную троицу, но и через десятки других разных пёстрых персонажей, преимущественно антагонистов с серой моралью, классических злодеев и плутов разных масштабов. Но стоит лишь немного заглянуть за фасад и хотя бы попытаться понять тех, кто стоит на пути, как перед нами предстают живые личности — иногда непонятые, иногда травмированные, со своим личными историями, со своими мотивами и причинами делать то, что они делают.

Даже у рядовых противников в Deltarune есть характеры и тонко прописанные черты личностей. Это делает тёмный мир по-настоящему живым и искренним. Хочется изучить каждый закуток, пообщаться со всеми обитателями (даже если некоторые неоднократно пытались убить нашу троицу), максимально проникнуться меланхоличным, ироничным и горько-счастливым настроением этого необычного места. Но, впрочем, Deltarune не запрещает и просто нестись вперёд, громя всех и вся на своём пути...

⇡#Находчивость против насилия

На первый взгляд, игровой цикл Deltarune напоминает jRPG старой школы: троица героев путешествует по миру, участвует в пошаговых сражениях (каждый раз получая издевательские ноль очков опыта за победу), решает головоломки и выполняет разные поручения или задачи, что позволят им продвинуться дальше по сюжету. Однако чем дольше вы будете играть, тем меньше Deltarune будет умещаться в стандарты и каноны жанра, регулярно предлагая всё новые и новые игровые механики. Она может превратиться то в аркадный скролл-шутер, то в подобие старых «Зельд», то в ритм-игру в духе Guitar Hero, то в своеобразный аналог Overcooked. Эти сегменты мало того, что освежают игровой процесс, так ещё и чрезвычайно органично вплетены в нарратив игры.

Впрочем, самым частым игровым элементом всё ещё остаются пошаговые бои. И, в принципе, ничто не помешает вам играть в Deltarune как в типичную пошаговую RPG, побеждая противников грубой силой и комбинациями особых способностей. Но довольно скоро вас ждёт осознание: это не очень-то эффективно, довольно нудно, а иногда и просто бессмысленно. А вот попробовать выйти из боя мирно — действительно интересная задачка. И для этого есть несколько путей. Первый — можно немного побить недругов или применить к ним особый приём, а затем пощадить их (это тоже одна из боевых опций). Второй вариант может показаться чуть более замысловатым, но, как правило, он оказывается более эффективным и, что главное, интересным. Вам предстоит действовать!

Действие — это одна из боевых возможностей Криса, и под этим вариантом скрывается… да всё что угодно! В одном бою, например, можно попробовать отвесить противнику комплимент и убить всяческое желание сражаться дальше, другим супостатам можно спеть колыбельную, и они стремительно утомятся, после чего Райзель наколдует на них «усмирение», чем моментально выведет из боя. Иной раз можно предложить Сьюзи пофлиртовать с врагами, но слова брутальной девушки вызовут у противников некоторую неловкость и желание поскорее покинуть странный бой. Действия в другой потасовке приведут к насыщенной фотосессии. А как-то раз действием стало выкрикивание лозунга, и, чтобы достичь победы, нужно сделать это девяносто девять раз. Впрочем, эта схватка закончится далеко не так, как вы ожидаете.

Как и многие другие! В Deltarune каждый бой сделан вручную и имеет свою собственную драматургию. И хотя прямолинейная резня остается опцией, действия куда более интересны и дают куда большее понимание игры, ведь внутри самих боёв можно узнать об этом мире ничуть не меньше, чем в диалогах между героями. Да и сама концепция насилия абсолютно чужеродна природе и настроению Deltarune (недаром же кровожадное прохождение назвали «странным»). И в этом игровой процесс идеально соотносится с нарративом игры, показывая, как гуманизм, милосердие и доброта помогают обретать новых друзей, избегать ненужного кровопролития и менять мир к лучшему.

***

До финала истории Deltarune ещё далеко, но уже сейчас сложно отрицать её значимость и почётное место в анналах индустрии. Игра не стесняется быть некомфортной, наивно глуповатой и в то же время решительно серьёзной, до колик смешной и до слёз печальной, она ловко и беззлобно иронизирует над нашим миром и игровой индустрией и при этом самозабвенно пытается найти ответы на сложные экзистенциальные вопросы. Но самое главное — Deltarune дарит искренние и чистые эмоции и надолго остаётся в сердце.

Достоинства:

трогательная и душевная история;

по-настоящему живые персонажи;

тонко проработанная необычная вселенная;

приятный и разнообразный игровой процесс;

изумительно эмоциональный чиптюн-саундтрек.

Недостатки:

в Deltarune нет локализации, а без уверенного знания английского играть в неё будет проблематично;

история ещё не закончена, и ждать новых глав предстоит как минимум до следующего года, а финала — и того дольше.

Графика Визуальный постмодернизм Deltarune ловко сочетает разные приёмы и стили, что прекрасно подчёркивает причудливый и сложный мир, выстроенный в проекте. Звук Звуковой дизайн использует огромный спектр средств выразительности, добавляя диалогам, боям и важным сюжетным сценам эмоциональной глубины, юмора и напряжения. Но главная звуковая жемчужина Deltarune — авторский саундтрек Тоби Фокса. Чиптюн-мелодии точно попадают в настроение происходящего на экране, многократно усиливая сопереживание и погружение в перипетии и мастерски играя на струнах души, вызывая то бесконечную радость, то горькие слёзы печали, то сложные сочетания разных и противоречивых чувств разом. Одиночная игра Эмоциональное приключение с трогательной историей о дружбе, прощении, поиске себя и многом другом. Оценочное время прохождения Каждая глава займёт вас на три-четыре часа, если нестись вперёд строго по сюжету. Но если захотите поглубже изучить мир Deltarune, то приготовьте пять-шесть часов на каждую из четырёх частей истории. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Если вы изголодались по по-настоящему сильному эмоциональному вовлечению в игру, то Deltarune обязательна для ознакомления. Это одно из самых самобытных, трогательных и пронзительных интерактивных произведений современности.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: