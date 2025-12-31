Сегодня 31 декабря 2025
Новости Software
Clair Obscur: Expedition 33 признавали лучшей чаще, чем все другие игры 2025 года вместе взятые

Большинство церемоний награждения и профильных изданий уже определились с главными играми 2025 года, и благодаря фанатскому трекеру GOTY Index можно узнать, какой именно релиз признавали лучшим чаще других.

Источник изображения: Steam (Alesta)

Источник изображения: Steam (Alesta)

Для тех, кто следил за индустрией в последние месяцы, не станет сюрпризом, что абсолютным триумфатором сезона наград в 2025 году стала Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийная пошаговая RPG от французской студии Sandfall Interactive.

По состоянию на 31 декабря Clair Obscur: Expedition 33 заслужила 230 наград «Игра года» (191 от редакций и 39 по итогам пользовательских голосований) — это 68 % от общего числа премий и больше, чем у всех других проектов вместе взятых.

Источник изображения: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

На далёком втором месте с 23 призами (18/5) идёт средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 от Warhorse Studios, а тройку лидеров с 12 триумфами (9/3) замыкает метроидвания Hollow Knight: Silksong от Team Cherry.

Больше пяти наград «Игра года» также записали на свой счёт платформер Donkey Kong Bananza (11), курьерский боевик Death Stranding 2: On the Beach (девять), головоломка Blue Prince (девять) и мифологический роглайк-экшен Hades 2 (семь).

Источник изображения: 11 bit studios

Источник изображения: 11 bit studios

Согласно подсчётам GOTY Index, хотя бы единожды лучшей игрой 2025 года признавали 29 проектов, включая Baby Steps (две награды), Despelote (две), Umamusume: Pretty Derby (две), The Alters (одна) и The Drifter (одна).

Хотя лидер рейтинга наверняка останется непревзойдённым, подсчёт продолжается. Редакция GOTY Index пока обработала 338 наград (513 в 2024 году). Редакция и пользователи 3DNews скажут своё слово на новогодних праздниках.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: clair obscur: expedition 33, kingdom come: deliverance 2, hollow knight: silksong, ролевая игра, метроидвания
