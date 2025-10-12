CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия

Жанр Роглайк Издатель Future Friends Games Разработчик Panik Arcade Минимальные требования Процессор Intel Core i3-4160 3,6 ГГц / AMD FX-6300 3,5 ГГц, 1 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240, 512 Мбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-2500K 3,3 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 2 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 Дата выхода 26 сентября 2025 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC Официальный сайт

Вы очнулись в тесной и грязной комнатушке, прямо перед вами — слот-машина, также известная как «однорукий бандит». Некто за пределами мерзкого пространства сообщает, что раз вы так любите азартные игры, то наслаждайтесь: здесь вы можете крутить спины сколько душе угодно. Правда, есть нюанс — вам необходимо внести определённую сумму в банкомат рядом с вами, и сделать это следует к дедлайну. А иначе из долговой ямы вы полетите в яму обыкновенную. Ставки высоки, игра подстроенная, да и удача может быть изменчивой. Как же отсюда выбраться?

⇡#Успеть к дедлайну

CloverPit по своей игровой структуре ближе всего к Balatro — здесь тоже предстоит заниматься лихой комбинаторикой, во многом полагаясь на удачу. Но если в карточном хите прошлого года необходимо закрывать определённую сумму трижды за анте (отрезок из трёх этапов), то в «яме» на погашение долга у вас есть три раунда. Крутите рычаг, копите деньги, манипулируйте шансами, делайте что угодно — лишь бы к условленному времени сумма была в банкомате. Как только вы закроете долг, возникнет ещё один, но значительно больше, дедлайн продлится ещё на три раунда, а вам придётся судорожно решать, как же заработать новую неподъёмную сумму.

В ходе каждого раунда у вас есть несколько спинов, в ходе которых предстоит собирать комбинации из символов: лимонов, клеверов, вишен, семёрок, алмазов, сундуков и колокольчиков. У каждой эмблемы свой шанс на выпадение и, соответственно, чем эта вероятность ниже, тем выше награда за сбор комбинации из этих значков. Скажем, вишни и лимоны по умолчанию будут попадаться с шансом 19,4 %, а принесут по две монеты за каждую. Алмазы и сундуки встречаются реже, всего в 11,9 % случаев, но и денег за них получите больше — аж по пять единиц. А по семь дают за сочетания семёрок, шанс выпадения которых — 7,5 %.

Комбинации могут складываться из трёх и более одинаковых символов. Самые частые и «дешёвые» сочетания — три по горизонтали, три по диагонали и три по вертикали. За них вам причитается однократный множитель, то есть, по сути, ничего. Четыре или пять символов дадут увеличение посерьёзнее — двойное и тройное соответственно. Но ценнее всего, когда спин сложился в фигуру: например, «небо», треугольник из символов, что даст семикратное увеличение денег; «глаз», овал из десяти знаков, принесёт увеличение выигрыша в восемь раз; «джекпот», где каждый слот занят одни и тем же значком, одарит аж десятикратным множителем прибыли.

Очевидно, что с такими шансами победить честно в этом «казино» практически невозможно. И если необходимую сумму для первой пары дедлайнов ещё можно с горем пополам «накрутить», то дальше могут возникнуть проблемы, которые непременно приведут вас на дно ямы. К счастью, есть способы попробовать задобрить непредсказуемую фортуну.

⇡#Договор с удачей

Кроме наличности, в игре предусмотрена и другая валюта — билеты, на которые можно покупать разные талисманы. Безделушек немало, и их количество лишь растёт — за разные действия в игре открываются всё новые и новые талисманы, которые воздействуют на различные аспекты игры. Скажем, одни манипулируют вашей наличностью, добавляя дополнительный процент к прибыли с накоплений, или, например, прибавляя сумму этого самого процента к удачными спинам (когда сработало три и больше комбинаций за раз), другие «подкручивают» непосредственно сами шансы, скажем, повышая общую удачу в конкретной ситуации — на каждый седьмой спин или на финальный срыв рычага. А есть и те, что повышают значения символов или комбинаций — перманентно или до конца раунда.

Кроме талисманов, которые дают пассивные бонусы, есть и такие, которые требуют активного участия игрока. Чтобы включить эффект такого талисмана, нужно нажать на красную кнопку и, скажем, получить повышенные шансы на выпадение нужных вам символов. Правда, у таких талисманов есть ограничение — запас энергии. Как только он истечёт, талисману потребуется время на перезарядку, а вы останетесь без сильного козыря в рукаве. Так что момент активации стоит тщательно продумывать, учитывать свой баланс, оставшиеся до конца раунда спины и прочие действующие бонусы.

Также могут помочь модификаторы на талисманах. Скажем, символы со свойством «повтор» при попадании в активную комбинацию активируют её ещё один раз. «Жетон», при том же условии, принесёт половину от процентов с накоплений, а «билет» положит в копилку ещё один билет. «Азартный» даёт бесплатное обновление магазина талисманов каждый дедлайн. А «амбициозное» свойство повышает множитель комбинации, в которой оно задействовано. Появляются ценные качества на талисманах как случайно, так и благодаря нашим действиям. Скажем, есть талисманы, которые дают другим вещицам бонусные свойства, или же полезную особенность можно получить за записанный телефонный разговор…

Да, как только вы закрываете свой долг к дедлайну, оживает телефон — с того конца провода интересуются, как дела. Можно сказать, что вам нечего ставить, и этим вы понизите шанс на появление семёрок, алмазов и сундуков. Забыли, какой сегодня день — не беда, главное, что хорошо проводите время, а теперь ещё и колокольчики с клевером будут попадаться значительно реже. Попросите энергетиков — получите сиюминутное восстановление всех ваших активных талисманов. Отметите, что нашли беспроигрышную стратегию — ценность комбинаций из четырёх и более символов возрастёт. А посетовав на то, что жизнь подкидывает вам лимоны… жизнь подкинет вам ещё и увеличенный шанс на «цитрусовые» слоты.

Словом, возможностей для махинаций с шансами навалом, но CloverPit преуспевает в том, чтобы не перегрузить вас информацией. Постепенно, шаг за шагом, игра посвящает в нюансы и особенности — и вот вы уже два часа кряду увлечённо дёргаете ручку слот-машины, тестируя разные сочетания талисманов, свойств и записей звонков. Первое время процесс действительно увлекает, но в какой-то момент однообразие ключевого игрового элемента начинает немного приедаться, да и фактор удачи, при всех вводных, никто не отменял. Порой очень обидно, когда объективно хорошая сборка разваливается из-за полуторапроцентного шанса на три шестёрки, которые, тем не менее, выпадали три раза за раунд и полностью сломали прохождение. Да и просто многократно попадающиеся слабые комбинации могут решительно испортить настрой и сбить кураж. Но у CloverPit ещё есть пара козырей. Например… выдвижные ящики!

Изначально цель забегов неясна — вы просто дёргаете ручку в надежде на «джекпот». Но как только вы достигнете определённых успехов, игра намекнёт на приз — ключ, который станет доступен после закрытия конкретного дедлайна. Он открывает один из четырёх ящиков под магазином талисманов, и наша задача — открыть все четыре.

Первая моя мысль — выдвижной ящик, конечно же, послужит стратегическим задумкам. Например, когда я не собрала сумму к дедлайну и земля начала уходить из-под ног, я успела перенести один из талисманов в новоприобретённое хранилище. Однако начало следующего забега удивило — вместо ценной безделушки я нашла окровавленную костяную конечность… Жуткая находка, тем не менее, не бесполезна: она может быть установлена на автомат, и, тем самым, повысится необходимая сумма для дедлайна.

И чем больше таких «украшений» на вашем автомате, тем дороже стоит победа. Но если присовокупить к конечностям черепушку, то в ваших ящиках в конце каждого дедлайна будут появляться случайные талисманы. Однако главная ценность костяного декора — призрачная возможность понять, что здесь вообще происходит. А высокая цена финального дедлайна — практически стоимость нашей свободы. Впрочем, и тут не без нюансов.

Ведь пытливый взгляд ещё задолго до финальных титров заметит множество завуалированных, да и не особенно скрытых намёков на то, почему мы здесь, кто говорит с нами из-за стен мерзостной комнаты, и на что на самом деле идёт игра. И концовка этой маленькой, необычной и мрачной истории ставит оправданную и логичную точку. Точку, если вы найдёте силы удержаться, и не позволить себе «самый-самый последний-распоследний спин»…

***

Несмотря на то, что CloverPit позиционируется как роглайк-проект, вряд ли вы станете играть в неё запоем десятками часов, как в ту же Balatro или, скажем, Slay the Spire. На это влияет и слишком сильный фактор удачи, и довольно странный баланс, где ощущается превалирование одной-единственной стратегии: сборка через проценты с талисманом «Денежный котик» принесла мне решительные шесть побед, когда прочие варианты даже близко не оказывались столь же эффективными.

Однако, за пределами жанровых ожиданий, это цельное произведение, где механики и минималистичный нарратив идеально дополняют друг друга. За неполные десять часов CloverPit подарит вам множество самых разных эмоций, а выразительные образы останутся с вами ещё на какое-то время. Сыграйте, не пожалеете!

Достоинства:

необычная концепция и жутко выразительный визуальный стиль;

уйма разных талисманов, свойств и других возможностей поймать удачу за хвост;

любопытный авангардный финал;

простой, но чрезвычайно увлекательный игровой процесс…

Недостатки:

…который, увы, всё же довольно однообразен и приедается чуть быстрее, чем хотелось бы;

удача и случай решают слишком многое;

из всех возможных стратегий одна откровенно доминирует, что обнажает проблему с балансом.

Графика Гротескная, «грязная» и отторгающая картинка прекрасно поддерживает общую концепцию игры и подчёркивает безвыходность положения игрока. И тем выразительнее контраст с яркостью эффектов слот-машины, которые будто гипнотизируют вас, заманивая сделать ещё один, в этот раз точно последний, спин… Звук Аудиальное наполнение получилось достаточно колоритным, и особенно выразительны эффекты, связанные с игровым автоматом. А приставучая фраза «Let’s go gambling», которую вы будете слышать перед началом каждого раунда, надолго засядет у вас в голове. Как и экспрессивный техно-саундтрек, дребезжащей какофонией вызывающий чувство тревоги и страха перед неизбежностью падения в яму, или чего похуже… Одиночная игра Затягивающий, атмосферный и оригинальный роглайк-симулятор слот-машины. Оценочное время прохождения Первый «удачный» забег вы можете совершить уже на первом-втором часу игры, но едва ли игра так быстро вас отпустит. Открыть все ящики можно часу на четвёртом, а чтобы добыть финальный ключ, приготовьте ещё час-два. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление CloverPit — настоящий игровой авангард. Через гротескные образы и азартные механики, тесно сплетённые с нарративом, игра умудряется постоянно удивлять, и даже затронуть философские материи. Крайне любопытное высказывание… и неплохой симулятор слот-машины.

Оценка: 8,88/10

Подробнее о системе оценок

Видео: