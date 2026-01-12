Бум ИИ пока что слабо влияет на американский ВВП, но огромные долги могут стать проблемой

Аналитики BIS в своём недавнем исследовании попытались объяснить, что на текущем этапе развития отрасли искусственного интеллекта профильные инвестиции влияют на рост ВВП США не столь значительно, как это было свойственно предыдущим экономическим бумам, вызванным другими факторами. Проблемой могут стать лишь растущие долги, сумма которых уже достигла $200 млрд.

Основной тезис, изложенный экспертами BIS, заключается в скромном относительном влиянии инвестиций в ИИ-инфраструктуру на темпы роста ВВП США. В частности, до появления ChatGPT степень влияния инвестиций в разного рода инфраструктурные объекты в сфере информационных технологий не превышала 0,44 процентного пункта ежегодного прироста ВВП страны. После выхода ChatGPT это влияние увеличилось до 0,59 процентного пункта. Действительно, изменение в 0,15 процентного пункта нельзя назвать серьёзным. Например, печально известный бум «доткомов» в конце прошлого века влиял на ежегодный прирост американского ВВП в размере двух процентных пунктов. Бумы в горнодобывающей промышленности Австралии начала века и японский бум коммерческой недвижимости восьмидесятых годов прошлого века по своей степени влияния на национальный ВВП были в пять раз сильнее.

Не все из этих бумов завершились крахом экономики, хотя не всегда в таких случаях можно установить чёткую причинно-следственную связь. Активность инвестиций на этапе бума также не всегда пропорционально влияла на темпы роста ВВП после его завершения. По прогнозам BIS, к 2030 году степень влияния бума ИИ на ежегодный прирост ВВП будет лежать в диапазоне от 0,8 до 1,3 процентных пунктов. Если подобные темпы инвестиций сохранятся к тому времени, ежегодно в профильную инфраструктуру будет вкладываться по $7 трлн. На этом фоне проблемой становится растущий объём заимствований для финансирования этих инвестиций, которые уже сейчас достигают $200 млрд. Усугубляется всё растущей популярностью сделок с кольцевым финансированием в данной сфере, и довольно условной ответственностью тех компаний, которые реализуют проекты в области ИИ, перед фактическими кредиторами.