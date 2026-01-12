Instagram✴ исправил сбой с массовой рассылкой писем для сброса паролей, но причины утаил

Социальная сеть Instagram✴ сообщила об устранении проблемы, из-за которой многие пользователи платформы недавно получили письма для сброса паролей от своих аккаунтов. С чем именно это связано, пока неизвестно, поскольку Meta✴ не раскрыла подробности о причинах, по которым пользователи Instagram✴ получали письма для сброса паролей.

Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Известно лишь, что «внешняя сторона» инициировала отправку этих писем, которые, по словам Instagram✴, можно просто игнорировать. Компания опубликовала соответствующее заявление в соцсети X, добавив, что никакого инцидента, связанного со взломом её внутренних систем не было. Это противоречит недавнему сообщению от Malwarebytes, в котором говорилось об утечке данных 17,5 млн пользователей Instagram✴.

«Мы устранили проблему, которая позволила внешней стороне запрашивать письма для сброса паролей некоторых пользователей. Наши системы не были взломаны, и ваши аккаунты Instagram✴ находятся в безопасности», — говорится в сообщении Instagram✴.