Instagram✴ исправил сбой с массовой рассылкой писем для сброса паролей, но причины утаил

Социальная сеть Instagram сообщила об устранении проблемы, из-за которой многие пользователи платформы недавно получили письма для сброса паролей от своих аккаунтов. С чем именно это связано, пока неизвестно, поскольку Meta не раскрыла подробности о причинах, по которым пользователи Instagram получали письма для сброса паролей.

Источник изображения: Christin Hume / Unspalsh

Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев по данному вопросу. Известно лишь, что «внешняя сторона» инициировала отправку этих писем, которые, по словам Instagram, можно просто игнорировать. Компания опубликовала соответствующее заявление в соцсети X, добавив, что никакого инцидента, связанного со взломом её внутренних систем не было. Это противоречит недавнему сообщению от Malwarebytes, в котором говорилось об утечке данных 17,5 млн пользователей Instagram.

«Мы устранили проблему, которая позволила внешней стороне запрашивать письма для сброса паролей некоторых пользователей. Наши системы не были взломаны, и ваши аккаунты Instagram находятся в безопасности», — говорится в сообщении Instagram.

Источник:

