Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китай импортозаместил 35 % оборудования ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай импортозаместил 35 % оборудования для производства чипов — с опережением плана

Литографические сканеры являются далеко не единственным видом оборудования, необходимого для выпуска полупроводниковых компонентов. Если передовые технологии типа EUV пока не поддаются китайским инженерам, то более доступные технологические операции при производстве чипов всё чаще выполняются на оборудовании местной разработки. В прошлом году доля последнего в Китае выросла до 35 %, опередив план.

Источник изображения: AMEC

Источник изображения: AMEC

Как отмечает TrendForce со ссылкой на китайские СМИ, первоначально власти Китая ставили перед производителями чипов задачу довести долю отечественного оборудования при производстве чипов в стране до 30 % по итогам 2025 года, но фактические показатели превысили этот уровень сразу на пять процентных пунктов. Ещё в 2024 году данный уровень не превышал 25 %.

В сегменте оборудования для травления кремниевых пластин и нанесения тонкоплёночных покрытий доля китайских изделий уже превышает 40 %. Более того, образец оборудования для травления пластин с 5-нм чипами уже проходит валидацию на одной из производственных линий тайваньской TSMC, которая является мировым лидером в области контрактного производства чипов.

Технологические печи Naura формируют более 60 % профильного оборудования, задействованного китайской SMIC при производстве 28-нм чипов. На линиях YMTC по производству памяти типа 3D NAND доля оборудования Piotech для нанесения химических покрытий методом осаждения испарений с использованием плазмы выросла в два раза с 15 до 30 %. Оборудование для очистки кремниевых пластин ACM Research на производственных линиях Hua Hong по выпуску 28-нм продукции сейчас загружено более чем на 90 %.

К сожалению, в области контрольно-измерительных машин и литографических сканеров степень импортозамещения в китайской полупроводниковой промышленности пока не превышает 25 и 18 % соответственно. С другой стороны, в 2022 году эти показатели не превышали 10 и 6 %, поэтому можно говорить о наличии приличного прогресса.

Спрос на китайское оборудование для производства чипов за год вырос на 80 % в денежном выражении, та же Naura обеспечена заказами на его поставку вплоть до первого квартала следующего года. Китайские власти теперь требуют, чтобы все вновь вводимые линии по производству чипов оснащались местным оборудованием как минимум на 50 %. Данное требование даже ограничило темпы расширения производств, поскольку китайского оборудования на всех не хватает. Закупка отечественного оборудования в Китае субсидируется властями, по такой схеме в прошлом году был оформлен 421 заказ на общую сумму $122 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
На новых фабриках чипов в Китае половина оборудования будет местной — Пекин принуждает к импортозамещению
YMTC собралась полностью перейти на китайское оборудование для выпуска памяти, но произойдёт это не скоро
TSMC на всякий случай отказалась от китайского оборудования для выпуска 2-нм чипов
iPhone Air 2 попробует решить проблему автономности с помощью тонкого дисплея
Мировые продажи смартфонов выросли на 2 % за год: каждый пятый аппарат — iPhone
Бум ИИ пока что слабо влияет на американский ВВП, но огромные долги могут стать проблемой
Теги: полупроводники, китайские производители, производство микросхем, импортозамещение, китай
полупроводники, китайские производители, производство микросхем, импортозамещение, китай
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.