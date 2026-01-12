Китайский беспилотник Tianma-1000, способный нести до тонны груза, совершил первый полёт

Покрыть все потребности транспортной отрасли за счёт квадрокоптеров не представляется возможным, поэтому профессиональные участники рынка не забывают про создание беспилотной транспортной авиации. Как сообщают китайские СМИ, в КНР успешно совершил первый испытательный полёт транспортный беспилотник Tianma-1000.

По данным China News, созданный корпорацией Aisheng Technology Group, этот средневысотный беспилотный самолёт совершил свой первый испытательный полёт 11 января. Помимо доставки товаров по воздуху, он может использоваться и для спасательных операций. Для взлёта и посадки ему требуется довольно короткая полоса аэродрома (не более 200 метров), поэтому применять его можно в различных условиях. При этом он способен поднимать груз массой до 1 тонны на высоту до 8000 метров и перевозить его на расстояние до 1800 км.

В теории, такой летательный аппарат может доставить за один рейс в районы бедствия запасы воды и провизии на несколько дней, если снабдить всем необходимым изолированных в определённой местности людей прочими способами не представляется возможным. Помимо доставки грузов с приземлением на подготовленную площадку, беспилотник может сбрасывать их с воздуха на парашютах. Для этого достаточно лишь переоборудовать грузовой отсек под выполнение соответствующих задач.