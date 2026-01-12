Мировые продажи чипов взлетели на 29,8 % в ноябре и достигли рекорда

Бум систем искусственного интеллекта разгоняет цены на полупроводниковые компоненты, поэтому выручка от их реализации растёт опережающими темпами. По данным отраслевой ассоциации SIA, в ноябре объёмы поставок чипов в денежном выражении выросли год к году сразу на 29,8 % до $75,3 млрд. Последовательный рост составил 3,5 %.

Как отмечается в пресс-релизе SIA, ноябрь стал рекордным месяцем с точки зрения выручки от реализации полупроводниковых компонентов. Спрос на чипы рос по всем товарным категориям в последовательном сравнении. Если такие темпы роста сохранятся и в этом году, то по его итогам оборот отрасли достигнет $1 трлн или хотя бы приблизится к этой сумме.

Ассоциация SIA традиционно делит мировой рынок на пять макрорегионов: Америки, Европа, Япония, Китай, а пятый объединяет Азиатско-Тихоокеанский регион и все прочие территории, которые не вошли в четыре предыдущих. Именно он показал самые высокие темпы последовательного роста выручки от реализации чипов (5 %), Китай с его 3,9 % оказался на втором месте по динамике и на третьем по доле рынка, а обе Америки продемонстрировали рост выручки на 3 % до $23,99 млрд, сохранив за собой первое место по величине профильной суммы. Европа продемонстрировала рост на 1,2 %, а Япония довольствовалась стагнацией, которая номинально выразилась в снижении выручки на 0,1 %.

В годовом сравнении обе Америки соревновались по динамике с Китаем, поскольку в первом случае выручка от реализации полупроводниковых компонентов выросла на 23 % до $23,99 млрд, а во втором рост составил 22,9 %, но итоговая сумма в $20,23 млрд заставила Китай довольствоваться третьим местом. Азиатско-Тихоокеанский регион в сочетании со всеми остальными странами стал лидером по величине прироста выручки в годовом сравнении (66,1 %), но результирующая сумма ($22,33 млрд) помещает этот макрорегион лишь на второе место. Год назад Китай занимал вторую позицию в этом рейтинге, теперь он сполз на третье место. Мировая выручка от реализации чипов практически непрерывно растёт с ноября 2022 года, прерываясь лишь на сезонные коррекции.