Сюрприз к 10-летию испорчен: на японском мероприятии Ubisoft засветилась реклама секретной The Division Definitive Edition

Кооперативному боевику Tom Clancy's The Division в 2026 году исполнится десять лет и, похоже, издатель Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment готовятся отметить юбилей специальным анонсом.

Как подметили журналисты Video Games Chronicle, на организованном Ubisoft в Японии киберспортивном мероприятии FPS Day X засветилась реклама неанонсированной Tom Clancy’s The Division Definitive Edition.

Фотографиями баннера Tom Clancy’s The Division Definitive Edition на FPS Day X поделились сразу несколько посетителей события, включая tubeboze, domen0204 и 729_yaso из соцсети X. Ubisoft пока не комментировала ситуацию.

Что именно может включать потенциальная Tom Clancy’s The Division Definitive Edition, неясно. Патч с поддержкой 60 кадров/с на PS5 вышел для The Division в декабре 2025 года.

Впрочем, долго в неведении фанатов держать не будут. The Division дебютировала в марте 2016 года, так что до десятилетней годовщины осталось меньше двух месяцев. Вероятно, анонс прозвучит в этом временном промежутке.

На FPS Day X также объявили, что владельцы аддона Warlords of New York для The Division 2 в честь десятилетия серии получат временный доступ к хардкорному реалистичному режиму без регенерации здоровья и с повышенным уроном.

Тем временем в разработке официально находится The Division 3. Игру подтвердили в 2023 году и, по словам исполнительного продюсера Джулиана Герити (Julian Gerighty), планируют сделать не менее знаковой, чем первую.