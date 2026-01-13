Сегодня 13 января 2026
Meta✴ замахнулась на сотни гигаватт для ИИ: Цукерберг запустил проект высшего уровня Meta✴ Compute

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил о запуске новой инициативы «высшего уровня» под названием Meta Compute, целью которой является масштабное строительство специализированной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). В своём заявлении, размещённом на Facebook, Цукерберг сообщил, что компания планирует ввести в строй мощности в десятки гигаватт уже в текущем десятилетии, а в долгосрочной перспективе — сотни гигаватт и более.

Источник изображения: Dima Solomin/Unsplash

Как сообщает издание Axios, новое направление возглавят бывший руководитель Google Сантош Джанардан (Santosh Janardhan), который сейчас занимает должность главы глобальной инфраструктуры Meta и соруководителя инженерного отдела, а также Даниэль Гросс (Daniel Gross), присоединившийся к Meta в прошлом году после ухода из Safe Superintelligence, где он занимал должность генерального директора и соучредителя. Они будут тесно взаимодействовать с недавно назначенной в Meta бывшей чиновницей администрации Дональда Трампа (Donald Trump) Диной Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick) на посту президента и вице-председателя компании. В её обязанности войдёт работа с правительством и государственными структурами по вопросам строительства, развёртывания, инвестирования и финансирования инфраструктуры Meta.

Ранее Meta заявляла о намерении инвестировать $600 млрд в американскую инфраструктуру и рабочие места к 2028 году, включая строительство передовых дата-центров для ИИ, однако не раскрывала подробностей о том, как эти капиталовложения будут соотноситься с долгосрочной стратегией. Создание Meta Compute, по мнению руководства компании, поможет систематизировать эти усилия и повысить управляемость проектов на фоне растущего внимания со стороны регуляторов и местных сообществ.

Axios отмечает, что выделение инфраструктурных проектов в отдельное подразделение может помочь Meta более эффективно управлять растущим политическим и экономическим контролем, который обычно сопровождает строительство крупных дата-центров. Такие объекты нередко становятся предметом публичных дискуссий и споров из-за потенциального негативного воздействия на водоснабжение и роста тарифов на электроэнергию.

Источник:

Теги: me, социальные сети, марк цукерберг
