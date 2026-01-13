Nvidia опровергла существование требований полной предоплаты для китайских клиентов при заказе ускорителей H200

Несколько дней назад агентство Reuters сообщило о готовности Nvidia принимать заказы на поставку ускорителей H200 в Китай только на условиях полной предоплаты, поскольку компания тем самым якобы старалась подстраховаться на случай введения запретов с китайской стороны. На этой неделе представители Nvidia эту информацию опровергли.

Как сообщается в новой публикации Reuters, официальные представители Nvidia подчеркнули, что компания не требует от своих клиентов авансовых платежей в счёт поставки H200 в полном объёме, как это описывалось ранее. По их словам, компания «никогда не будет требовать от клиентов оплату за продукты, которые они не получили». Прежнее описание ситуации подразумевало, что Nvidia сможет сохранить свои средства в том случае, если китайские клиенты оплатят партию H200 авансом, но из-за запрета со стороны властей КНР она не сможет быть поставлена в страну.

Для Nvidia это довольно болезненная тема, поскольку весной прошлого года она была вынуждена списать от $4,5 до $5,5 млрд из-за введённых властями США ограничений на поставку ускорителей H20 в Китай. Усилия руководства Nvidia по восстановлению условий для поставок H20 в Поднебесную сократили сумму ущерба, но сама по себе ситуация руководство компании могла насторожить. По информации Reuters, предоплата за поставки ускорителей Nvidia в Китай требовалась и до получения разрешения на поставку H200, просто в некоторых случаях от клиентов требовалось заранее внести небольшой залог, не покрывающий всю стоимость партии.