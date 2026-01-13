TSMC готова увеличить инвестиции в США в обмен на снижение импортных пошлин на тайваньские товары

Если предыдущая администрация США пыталась заманить зарубежных производителей субсидиями на локализацию выпуска продукции, то Дональд Трамп (Donald Trump) на втором сроке президентства предпочитает давить на международных партнёров тарифами. Через воздействие на власти Тайваня он намерен добиться увеличения инвестиций со стороны TSMC в локализацию производства на территории США.

Напомним, в прошлом году TSMC уже взяла на себя обязательства вложить в общей сложности $165 млрд в строительство шести предприятий по обработке кремниевых пластин, двух фабрик по упаковке чипов и исследовательского центра в штате Аризона. Первое из предприятий уже функционирует и обеспечивает американских заказчиков 4-нм чипами, хотя их упаковка фактически всё равно осуществляется на Тайване.

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что новый этап переговоров между властями США и Тайваня может привести к заключению сделки с TSMC, по условиям которой она увеличит количество своих предприятий в США почти до 12 в некоторой перспективе. В обмен власти США снизят импортную пошлину на ввозимые с Тайваня товары с нынешних 20 %, как ожидается. Общая сумма инвестиций в экономику США со стороны тайваньского бизнеса увеличится до $300 млрд, она будет включать уже упоминавшиеся выше $165 млрд от TSMC, но последняя предсказуемо вложит в локализацию производства чипов на территории США больше средств.

Если учесть, что прежние планы TSMC подразумевали наличие шести предприятий по обработке кремниевых пластин и двух по упаковке чипов, то для увеличения их совокупного количества до 12 компании нужно будет построить ещё четыре. Поскольку два из них сосредоточатся на упаковке чипов, то оставшиеся два должны заниматься обработкой кремниевых пластин. Как сообщается, на прошлой неделе TSMC заплатила $197 млн за новый участок земли в Аризоне рядом с уже имеющимся, чтобы предусмотреть место для строительства в штате дополнительных предприятий.