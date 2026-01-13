Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Тайвань выдал ордер на арест гендира One...
реклама
Новости Hardware

Тайвань выдал ордер на арест гендира OnePlus за переманивание десятков местных инженеров

Тайваньская прокуратура выдала ордер на арест генерального директора и соучредителя китайской компании по производству смартфонов OnePlus Пита Лау (Pete Lau). Одновременно были предъявлены обвинения двум гражданам Тайваня, работавшим на него. OnePlus обвиняется в незаконном найме более 70 тайваньских инженеров. Эти действия стали продолжением усилий тайваньских властей по предотвращению переманивания местных специалистов китайскими технологическими компаниями.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Обвиняемым вменяется нарушение «Закона об отношениях между народами Тайваня и материкового Китая». Власти Тайваня объясняют свои действия заботой о национальной безопасности острова. Тайвань давно стал излюбленным местом для переманивания высококвалифицированного персонала в материковый Китай, поскольку граждане обеих стран говорят на одном языке, а на острове сосредоточены одни из лучших в мире специалистов в области полупроводниковых технологий.

Тайвань не разрешает китайским компаниям создавать местные представительства или нанимать местных специалистов без официального разрешения правительства. Однако зафиксировано множество случаев, когда китайские технологические компании создавали свои предприятия на Тайване, выдавая их за местные фирмы или филиалы иностранных компаний.

В прошлом году тайваньские следователи провели обыски на 34 предприятиях острова в рамках расследования практики найма персонала 11 китайскими технологическими компаниями, включая Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Тайваньское следственное бюро обвинило SMIC в открытии филиал на Тайване для найма местных специалистов, замаскированного под самоанскую компанию.

В марте прошлого года следственное бюро Тайваня сообщило, что с момента создания целевой группы в 2020 году было проведено более 100 расследований в отношении китайских компаний, незаконно нанимающих тайваньских инженеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Масштабная китайская консолидация: Realme вернулась «под крыло» Oppo и интегрировалась с OnePlus
Китай импортозаместил 35 % оборудования для производства чипов — с опережением плана
В Китае освоили переделку видеокарт GeForce RTX для их работы в ИИ-фермах
Владелец Google стал четвёртой компанией в мире с капитализацией $4 трлн
Meta✴ замахнулась на сотни гигаватт для ИИ: Цукерберг запустил проект высшего уровня Meta✴ Compute
Похвала Трампа в адрес главы Intel вызвала рост курса акций компании на 10 %
Теги: китай, тайвань, кадры, найм, нарушения
китай, тайвань, кадры, найм, нарушения
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.