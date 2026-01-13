Тайвань выдал ордер на арест гендира OnePlus за переманивание десятков местных инженеров

Тайваньская прокуратура выдала ордер на арест генерального директора и соучредителя китайской компании по производству смартфонов OnePlus Пита Лау (Pete Lau). Одновременно были предъявлены обвинения двум гражданам Тайваня, работавшим на него. OnePlus обвиняется в незаконном найме более 70 тайваньских инженеров. Эти действия стали продолжением усилий тайваньских властей по предотвращению переманивания местных специалистов китайскими технологическими компаниями.

Обвиняемым вменяется нарушение «Закона об отношениях между народами Тайваня и материкового Китая». Власти Тайваня объясняют свои действия заботой о национальной безопасности острова. Тайвань давно стал излюбленным местом для переманивания высококвалифицированного персонала в материковый Китай, поскольку граждане обеих стран говорят на одном языке, а на острове сосредоточены одни из лучших в мире специалистов в области полупроводниковых технологий.

Тайвань не разрешает китайским компаниям создавать местные представительства или нанимать местных специалистов без официального разрешения правительства. Однако зафиксировано множество случаев, когда китайские технологические компании создавали свои предприятия на Тайване, выдавая их за местные фирмы или филиалы иностранных компаний.

В прошлом году тайваньские следователи провели обыски на 34 предприятиях острова в рамках расследования практики найма персонала 11 китайскими технологическими компаниями, включая Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Тайваньское следственное бюро обвинило SMIC в открытии филиал на Тайване для найма местных специалистов, замаскированного под самоанскую компанию.

В марте прошлого года следственное бюро Тайваня сообщило, что с момента создания целевой группы в 2020 году было проведено более 100 расследований в отношении китайских компаний, незаконно нанимающих тайваньских инженеров.