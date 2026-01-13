Долгая дорога домой: спустя семь лет после анонса амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft вышла в раннем доступе на ПК

Разработчики из студии Hypixel, спасённой от закрытия сооснователем Саймоном Коллинсом-Лафламмом (Simon Collins-Laflamme), сообщили о выходе в раннем доступе своей амбициозной блоковой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft.

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году с целью объединить в ролевую песочницу мини-игры с сервера Hypixel в Minecraft. В 2020-м Riot Games приобрела Hypixel, а в июне 2025-го отменила игру и расформировала студию.

В ноябре Коллинс-Лафламм выкупил интеллектуальную собственность Hytale у Riot и возобновил разработку. Спустя всего два месяца, 13 января 2026 года, игра вышла на ПК в раннем доступе — пока только в рамках собственного лаунчера.

На старте раннего доступа Hytale продаётся в трёх изданиях — стандартном за $20, Supporter за $35 и Cursebreaker за $70 (для желающих поддержать проект и команду). Из России купить игру нельзя.

Стартовая версия Hytale предлагает неотполированный и незаконченный опыт, режимы исследования и творчества, поддержку модов и мультиплеера, а также множество багов. Приключенческий режим, мини-игры и социальные функции появятся позже.

В первые месяцы разработчики планируют выпускать обновления быстро и часто: за мини-игры команда возьмётся в ближайшие недели, а прототипы социальных функций (список друзей, позиционный голосовой чат) уже готовы.

Сроки выхода и целевые платформы релизной версии Hytale не уточняются. Коллинс-Лафламм выразил готовность финансировать игру «следующие десять лет» — два года из десяти уже оплатили фанаты благодаря предзаказам.