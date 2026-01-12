Фанаты уже профинансировали разработку амбициозной песочницы Hytale в духе Minecraft на два года вперёд, хотя игра ещё даже не вышла

Прошедшим летом будущее амбициозной блоковой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft и команды из Hypixel Studios было под угрозой, а спустя всего шесть месяцев её разработчики гарантировали себе два года спокойствия.

Напомним, разработка Hytale стартовала в 2015 году и спустя десять лет готовилась оборваться, пока сооснователь Hypixel Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme) не выкупил права на игру у Riot Games.

Возрождённая Hypixel нацелилась выпустить Hytale в раннем доступе на ПК как можно скорее — это произойдёт уже завтра, 13 января. С 13 декабря 2025 года на сайте игры открыты предзаказы — игра стоит $20−$70 в зависимости от издания.

Как сообщил Коллинс-Лафламм у себя в микроблоге, по состоянию за день до релиза в раннем доступе разработка Hytale профинансирована на два года вперед — всё благодаря вырученным с предзаказов средствам.

«Вкупе с моим личным десятилетним обязательством наши позиции в будущем очень сильны. Спасибо вам всем за поддержку. Hytale спасена. Скоро мы будем дома», — заверил Коллинс-Лафламм.

Хотя на запуске раннего доступа Hytale обойдёт стороной Steam, ажиотаж вокруг релиза ожидается нешуточный. Команда рассчитывает не менее чем на миллион желающих погрузиться в игру со дня выхода.

Ранее сообщалось, что стартовая версия Hytale будет включать множество багов и незаконченных элементов, однако у разработчиков есть «решимость сделать Hytale той игрой, какой мы всегда хотели».