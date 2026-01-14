Сегодня 14 января 2026
Одобренные США правила поставок Nvidia H200 в Китай предусматривают своего рода квоты

Вчера американская администрация утвердила правила экспортного контроля, позволяющие Nvidia наладить поставки ускорителей вычислений H200 в Китай. Принципиальное согласие президента США по этому вопросу было получено ещё в конце прошлого года, теперь сформулированы основные правила, по которым будут осуществляться эти поставки.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Прежде всего, как поясняет Reuters, ускорители Nvidia будут проверяться независимой лабораторией с целью подтверждения технических характеристик. Кроме того, Китай не сможет получить более 50 % доступных американским клиентам ускорителей данного семейства. Nvidia придётся сперва подтвердить, что американским клиентам достанется необходимое количество H200, прежде чем будут одобрены поставки в Китай.

Китайским клиентам Nvidia, претендующим на получение H200, придётся подтвердить соблюдение определённых требований в сфере информационной безопасности и гарантировать, что ускорители не будут применяться для оборонных целей. Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в этом месяце признал, что спрос на H200 высок как в Китае, так и за его пределами, а компания вынуждена увеличивать объёмы их производства. Эксплуатируемые сейчас в облачных системах ускорители H200 на этом фоне дорожают в аренде. Агентство Reuters также сообщало, что китайские клиенты готовы заказать более 2 млн ускорителей H200, но у Nvidia пока в наличии имеется не более 700 000 штук. Эксперты полагают, что на описываемых в предыдущем абзаце условиях Nvidia сможет поставить в Китай около 2 млн ускорителей. Такого количества хватило бы для оснащения одной из американских ведущих компаний в сфере облачных вычислений.

В свою очередь, как добавляет Reuters, возможность покупки H200 китайскими компаниями будет предоставлена местными властями только в некоторых случаях — например, для проведения научных исследований. Точные условия китайской стороны пока не обнародованы, но представители властных структур намерены проводить серию встреч с потенциальными покупателями H200 для разъяснительной работы на эту тему.

Источник:

Теги: nvidia, nvidia h200, ии, китай, экспортные ограничения
