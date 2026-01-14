Сегодня 14 января 2026
Судьбу раздираемой противоречиями Nexperia начал решать нидерландский суд

В конце сентября прошлого года власти Нидерландов воспользовались законной, по их мнению, возможностью для получения контроля над компанией Nexperia, которая с 2019 года принадлежит китайской Wingtech. Конфликт вокруг активов и деятельности Nexperia затянулся и привёл к серьёзным трудностям для мирового автопрома, попытки его устранения будут предприняты судом в Нидерландах.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Как поясняет Reuters, сегодня состоится первое заседание суда в Амстердаме по делу о правомерности действий нидерландских властей, которые в прошлом году отстранили генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng), а также установили государственный контроль за штаб-квартирой Nexperia. Дальнейшая конфронтация с китайским подразделением, которое специализируется на упаковке чипов, привела к тому, что сейчас стороны пытаются развивать бизнес независимо друг от друга.

Штаб-квартира перестала отправлять кремниевые пластины из Германии и Великобритании в Китай в октябре, ссылаясь на нежелание китайского подразделения платить за них. Сейчас нидерландская часть Nexperia пытается наладить снабжение готовыми чипами своих клиентов за пределами Китая через развитие площадки по упаковке продукции в Малайзии. На эти цели может быть направлено до $300 млн.

Китайское подразделение компании нарекло себя «Nexperia China», оно намеревается наладить работу благодаря получению кремниевых пластин с обрабатываемыми чипами от китайских поставщиков. Это сделать вполне реально, поскольку у основателя Wingtech Чжан Сюэчжэна, который до осени прошлого года был генеральным директором Nexperia, имеется профильное стороннее предприятие на территории Китая. Именно конфликт интересов руководителя Nexperia в этой сфере, как утверждается, является одной из причин, по которым власти Нидерландов взяли штаб-квартиру компании под свой контроль. Кроме того, Чжан Сюэчжэн подозревается ими в бездействии в ситуации с реструктуризацией Nexperia, которая помогла бы компании избежать экспортных ограничений США. Как ожидается, сам Чжан Сюэчжэн на судебных заседаниях присутствовать не будет, но его интересы смогут представлять адвокаты. В какие сроки суд сможет принять решение по этому спору, будет определено позже.

Издание Financial Times поясняет, что крупные автопроизводители нашли подход к раздираемой противоречиями Nexperia, чтобы не оставаться без её продукции. Ряд компаний закупает кремниевые пластины у европейских предприятий Nexperia, а затем самостоятельно переправляет их в Китай для окончательной обработки и превращения в готовые чипы. Сейчас Nexperia обеспечивает примерно половину «докризисных» объёмов производства чипов. Wingtech, по имеющимся данным, хочет добиться от нидерландских властей компенсации в размере $8 млрд через суд. По мнению представителей компании, спасти бизнес Nexperia удастся только в том случае, если она восстановит полный контроль над активами.

Источник:

Теги: nexperia, судебное разбирательство, китай, нидерланды
