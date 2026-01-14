Сегодня 14 января 2026
Rockstar запустила магазин платных модов для GTA V и Red Dead Redemption 2

Игроки давно подозревали, что за покупкой команды моддеров Cfx.re в августе 2023 года стоит желание Rockstar Games монетизировать пользовательский контент для GTA V и Red Dead Redemption 2, и оказались правы.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, Cfx.re известна по работе над инструментами моддинга FiveM и RedM, которые позволяют запускать ролевые серверы в GTA V и RDR 2. С середины 2010-х команда прошла путь от противостояния Rockstar до присоединения к ней.

Спустя без малого два с половиной года после вступления в состав студии Cfx.re объявила о запуске собственного магазина модов с пользовательским контентом (в том числе платным) для FiveM и RedM.

Площадка называется Cfx Marketplace и позиционируется как «цифровой магазин с тщательно отобранным [наполнением], где талантливые создатели контента для FiveM/RedM смогут делиться своими работами и продавать их».

По словам Cfx.re, в Cfx Marketplace можно найти контент для «каждого сервера и каждого игрока» — реквизиты, скрипты, карты, наборы материалов и многое другое. На площадке размещены как бесплатные товары, так и платные (вплоть до $460).

Витрина Cfx Marketplace

Витрина Cfx Marketplace

На запуске Cfx Marketplace включает товары от 16 видных моддеров из сообщества GTA V и Red Dead Redemption 2. Ещё шесть создателей контента присоединятся к проекту позже (см. полный список на изображении по ссылке).

Ранее сообщалось, что пользовательский контент может стать важной составляющей GTA VI. По слухам, Rockstar хочет позволить игрокам модифицировать окружение и ресурсы игры для создания своей интеллектуальной собственности.

Теги: grand theft auto v, red dead redemption 2, rockstar games, cfx.re, экшен
