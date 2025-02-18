Слухи: Rockstar отправит GTA VI по пути Roblox и Fortnite

Горячо ожидаемый релиз криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games станет для игры лишь началом. Издание Digiday со ссылкой на трёх осведомлённых информаторов раскрыло планы студии.

По данным Digiday, в последнее время Rockstar ведёт активные переговоры с ведущими авторами пользовательского контента для Roblox, Fortnite и GTA насчёт создания уникального игрового опыта внутри GTA VI.

Предполагается, что Rockstar хочет позволить пользователям модифицировать окружение и ресурсы игры для создания в виртуальной песочнице GTA VI своей интеллектуальной собственности.

Это означает, что GTA VI может превратиться в метавселенную наподобие Roblox или Fortnite. Авторы контента с этих платформ зарабатывают на нём деньги, будь то с продаж предметов или в рамках программ по распределению доходов.

Как отмечает Digiday, переговоры Rockstar с моддерами пока ни к чему не привели. До сих пор неясно, например, какая выгода ждёт творцов при выпуске своего контента в GTA VI за исключением освещения в столь крупной игре.

Ранее Rockstar купила (вполне возможно, с прицелом на GTA VI) команду Cfx.re, известную по работе над инструментами моддинга FiveM и RedM, которые позволяют запускать ролевые серверы в GTA V и Red Dead Redemption 2.

Релиз GTA VI планируется осенью на PS5, Xbox Series X и S. ПК-версия до сих пор не подтверждена (хотя намёки были), однако руководство производителя игрового оборудования Corsair Gaming предрекает релиз в начале 2026 года.