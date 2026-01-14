Возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft стала хитом — почти 3 миллиона одновременных игроков на старте раннего доступа

Разработчики из канадской студии Hypixel ожидали на старте раннего доступа своей блоковой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft около миллиона игроков, но, похоже, недооценили ажиотаж вокруг проекта.

Напомним, Hytale стартовала в раннем доступе на ПК (пока только в рамках собственного лаунчера) накануне, 13 января, и тут же стала самой популярной игрой в стриминговом сервисе Twitch — более 429 тыс. зрителей на пике.

Как сообщил сооснователь Hypixel Studios Саймон Коллинс-Лафламм (Simon Collins-Laflamme), спасший студию и проект от закрытия, в день запуска раннего доступа Hytale привлекла более 2,8 млн одновременных игроков.

Информацией о стартовых успехах Hytale руководитель поделился с участниками чата игры. Момент был запечатлён (см. упомянутый сегмент по ссылке) в рамках восьмичасового стрима YouTube-канала Hytale News.

Hytale продаётся в трёх изданиях — стандартном за $20, Supporter за $35 и Cursebreaker за $70. Стартовая версия предлагает неотполированный и незаконченный опыт, режимы исследования и творчества, поддержку модов, мультиплеер и множество багов.

Приключенческий режим, мини-игры, социальные функции и перевод на новые языки (в том числе русский) ожидаются позже. В первые месяцы разработчики планируют выпускать обновления быстро и часто.

Сроки выхода и целевые платформы релизной версии Hytale не уточняются. Коллинс-Лафламм выразил готовность финансировать игру «следующие десять лет» — два года из десяти уже оплатили фанаты благодаря предзаказам.