Разработчики Deus Ex: Mankind Divided взялись за игру уровня AAAA — это боевик с открытым миром, подозрительно похожий на отменённую Wild

В рамках декабрьской волны увольнений принадлежащая холдингу Embracer Group студия Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided, Marvel’s Guardians of the Galaxy) отменила большинство игр, однако как минимум одна в разработке осталась.

Напомним, информаторы портала Insider Gaming сообщали, что проект проходит под кодовым названием P11 и разрабатывается с 2019 года — шансов окупиться у него немного, но отменять игру поздно (слишком много денег вложили).

Как подметил пользователь Timur222 в X, бывший старший художник по окружению Eidos Дериан Маккри (Derian McCrea) упомянул у себя в резюме неанонсированную AAAA-игру на Unreal Engine 5, над которой работал в студии.

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) с Insider Gaming, с 2019 года в P11 вложили «сотни миллионов долларов», так что проект, похоже, и является той самой AAAA-игрой на Unreal Engine 5 из резюме Маккри.

Если верить Хендерсону, P11 — приключенческий экшен с открытым миром, подозрительно похожий на отменённую игру про выживание Wild от Ubisoft, но на самом деле представляющий собой новую интеллектуальную собственность.

Сроки выхода и целевые платформы P11 не уточняются, но, докладывает Хендерсон, если разработка будет идти по плану, представить проект широкой публике могут уже до конца 2026 года.

Согласно информации Insider Gaming, Eidos Montreal также занимается производством нового однопользовательского хоррора во вселенной «Чужого», который должен выйти на всех основных платформах в 2028 году.