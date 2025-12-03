Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Слухи: разработчики Deus Ex провели нову...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Слухи: разработчики Deus Ex провели новую волну сокращений и отменили возрождение Legacy of Kain

Издание Insider Gaming сообщает, что принадлежащая холдингу Embracer Group канадская студия Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy) понесла очередные потери.

Источник изображения: Steam (HSD.)

Источник изображения: Steam (HSD.)

Напомним, на фоне отмены новой Deus Ex прошлой зимой Eidos Montreal уволила 100 специалистов, а прошедшей весной в связи с приближающимся завершением разработки одного из проектов студию покинули ещё 75 человек.

За последние недели работы в Eidos Montreal лишилась ещё дюжина сотрудников, включая режиссёра геймплея Сэмюэла Дахера (Samuel Daher) и помощника дизайн-директора Стюарта Уилера (Stuart Wheeler), и это ещё не конец.

Источник изображения: Steam (Roxer)

Источник изображения: Steam (Roxer)

Как сообщают в Insider Gaming, студия отменила большинство игр и сосредоточилась на помощи командам Microsoft с Grounded 2 и перезапуском Fable. Ещё один проект Eidos Montreal создаётся с 2019 года и якобы не имеет шансов на окупаемость.

По слухам, Eidos Montreal работала над возрождением вампирской франшизы (Legacy of Kain?), научно-фантастическим стелс-экшеном, соревновательным футуристическим боевиком и «современной point-and-click» игрой с пошаговыми боями.

Источник изображения: Aspyr

Источник изображения: Aspyr

В конце 2024 года фанаты Legacy of Kain получили сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, но полностью новых релизов вампирская франшиза не знала со времён Legacy of Kain: Defiance, вышедшей в 2003-м.

Информаторы Insider Gaming также докладывают, что руководство Eidos Montreal уже прогнозирует «дополнительные сокращения персонала» по окончании контрактных работ на проектах Microsoft.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NetEase закроет студию экс-разработчиков Watch Dogs и Splinter Cell — она занималась приключенческим боевиком в духе «Очень странных дел»
Создателей Hyper Light Drifter и Possessor(s) настигла вторая за месяц волна увольнений — от команды новой игры к релизу может никого не остаться
Массовые увольнения в Amazon больно ударили по игровому подразделению — компания отходит от разработки MMO
Roblox перестала работать в России после предупреждений от Роскомнадзора
Главная тревога россиян — отключения мобильного интернета. Мошенники и блокировки мессенджеров — далеко позади
Сделка по уходу с биржи обернётся для Electronic Arts почти полной зависимостью от Суверенного фонда Саудовской Аравии
Теги: legacy of kain, eidos montreal, embracer group, увольнения, сокращения
legacy of kain, eidos montreal, embracer group, увольнения, сокращения
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.