Слухи: разработчики Deus Ex провели новую волну сокращений и отменили возрождение Legacy of Kain

Издание Insider Gaming сообщает, что принадлежащая холдингу Embracer Group канадская студия Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy) понесла очередные потери.
Репортаж со стенда HONOR на выставке MWC 2025: передовые новинки и стратегические планы на будущее с ИИ
Напомним, на фоне отмены новой Deus Ex прошлой зимой Eidos Montreal уволила 100 специалистов, а прошедшей весной в связи с приближающимся завершением разработки одного из проектов студию покинули ещё 75 человек.
За последние недели работы в Eidos Montreal лишилась ещё дюжина сотрудников, включая режиссёра геймплея Сэмюэла Дахера (Samuel Daher) и помощника дизайн-директора Стюарта Уилера (Stuart Wheeler), и это ещё не конец.
Как сообщают в Insider Gaming, студия отменила большинство игр и сосредоточилась на помощи командам Microsoft с Grounded 2 и перезапуском Fable. Ещё один проект Eidos Montreal создаётся с 2019 года и якобы не имеет шансов на окупаемость.
По слухам, Eidos Montreal работала над возрождением вампирской франшизы (Legacy of Kain?), научно-фантастическим стелс-экшеном, соревновательным футуристическим боевиком и «современной point-and-click» игрой с пошаговыми боями.
В конце 2024 года фанаты Legacy of Kain получили сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, но полностью новых релизов вампирская франшиза не знала со времён Legacy of Kain: Defiance, вышедшей в 2003-м.
Информаторы Insider Gaming также докладывают, что руководство Eidos Montreal уже прогнозирует «дополнительные сокращения персонала» по окончании контрактных работ на проектах Microsoft.
Источники: