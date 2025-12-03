Слухи: разработчики Deus Ex провели новую волну сокращений и отменили возрождение Legacy of Kain

Издание Insider Gaming сообщает, что принадлежащая холдингу Embracer Group канадская студия Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider, Marvel’s Guardians of the Galaxy) понесла очередные потери.

Напомним, на фоне отмены новой Deus Ex прошлой зимой Eidos Montreal уволила 100 специалистов, а прошедшей весной в связи с приближающимся завершением разработки одного из проектов студию покинули ещё 75 человек.

За последние недели работы в Eidos Montreal лишилась ещё дюжина сотрудников, включая режиссёра геймплея Сэмюэла Дахера (Samuel Daher) и помощника дизайн-директора Стюарта Уилера (Stuart Wheeler), и это ещё не конец.

Как сообщают в Insider Gaming, студия отменила большинство игр и сосредоточилась на помощи командам Microsoft с Grounded 2 и перезапуском Fable. Ещё один проект Eidos Montreal создаётся с 2019 года и якобы не имеет шансов на окупаемость.

По слухам, Eidos Montreal работала над возрождением вампирской франшизы (Legacy of Kain?), научно-фантастическим стелс-экшеном, соревновательным футуристическим боевиком и «современной point-and-click» игрой с пошаговыми боями.

В конце 2024 года фанаты Legacy of Kain получили сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, но полностью новых релизов вампирская франшиза не знала со времён Legacy of Kain: Defiance, вышедшей в 2003-м.

Информаторы Insider Gaming также докладывают, что руководство Eidos Montreal уже прогнозирует «дополнительные сокращения персонала» по окончании контрактных работ на проектах Microsoft.