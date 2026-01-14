Сегодня 14 января 2026
Разработчики Escape from Tarkov всё-таки сжалились над игроками и сделали концовку менее жестокой

Разработчики из российской студии Battlestate Games сообщили о выходе для хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov технического обновления, которое сделало концовку игры менее жестокой.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Напомним, с выходом релизной версии у игроков наконец появилась возможность сбежать из Таркова, однако побег гарантирован не всем: от размера отряда (до пяти человек в сессии) зависит количество мест на спасательном судне «Зубр».

После жалоб фанатов, что нынешняя система слишком жёсткая (от одного до трёх мест на группу), разработчики ужесточили требование ещё больше: побег гарантирован лишь для одного участника, а доступность для остальных мест зависит от удачи.

Вышедшее 14 января техническое обновление внесло очередные коррективы в систему, но на этот раз в сторону снижения сложности. Теперь при наличии трёх участников мест на «Зубре» всегда будет три.

Что касается групп из четырёх и пяти человек, то разработчики Escape from Tarkov не стали исключать элемент удачи: для эвакуации будет доступно три/четыре или четыре/пять мест соответственно.

Мнения пользователей насчёт корректировки разделились. Некоторые считают, что игру «оказуалили», тогда как другие выступают за уравнение числа спасательных мест с количеством участников отряда.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam спустя больше восьми лет закрытого бета-тестирования. На исходе 2025 года проект вошёл в Зал Славы видеоигровой индустрии России.

Источник:

Sid Meier’s Civilization VII скоро выйдет на iPhone, iPad и Mac, но есть нюанс
Утечка: внутриигровая реклама в Forza Horizon 5 раскрыла дату выхода Forza Horizon 6
Ubisoft рассказала, как компенсирует игрокам Rainbow Six Siege последствия хакерских взломов
escape from tarkov, battlestate games, шутер
