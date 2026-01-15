Сегодня 15 января 2026
Новости Hardware

С середины февраля Tesla будет предлагать автопилот FSD только в рамках подписки с ежемесячной оплатой

В 2016 году Tesla начала оснащать все свои электромобили комплексом FSD, который при условии постоянного обновления программного обеспечения мог бы гарантировать реализацию полного автопилота в будущем. Платить за эту опцию приходилось единовременно несколько тысяч долларов, но с середины февраля этого года она будет доступна только за ежемесячную абонентскую плату.

Источник изображения: Tesla

Как напоминает Electrek, если в 2017 году доступ к FSD оценивался Tesla в $5000, то к концу 2022 года цена поднималась до $15 000 вместе с уверенностью главы компании Илона Маска (Elon Musk) в близости момента выхода обещанного «полного автопилота» в сочетании с растущими затратами на его разработку. Конкуренция делала своё, и к 2025 году стоимость опции снизилась до $8000. С 2021 года FSD также можно было получить по подписке с ежемесячной оплатой, и это был самый доступный способ знакомства с возможностями фирменного автопилота на длительном интервале без необходимости покупки опции навсегда. По сути, с 2016 года Tesla продавала доступ к «будущему потенциалу» своей технологии за несколько тысяч долларов, осуществляя программный апгрейд машины в удалённом режиме без визита на сервис.

На этой неделе Илон Маск со своей страницы в социальной сети X заявил, что с 14 февраля Tesla прекратит продажи FSD за единовременный платёж, и опция будет доступна только по подписке с ежемесячной оплатой, величина которой в США сейчас составляет $99. Кстати, эта цена тоже не была постоянной, поскольку ещё весной 2024 года за подписку приходилось платить по $199 в месяц.

По сути, Tesla переходит к более справедливым условиям продажи FSD. Тем, кому эта система кажется достаточно полезной уже сейчас, достаточно выплачивать по $99 ежемесячно. Если же веры в прогресс фирменного автопилота нет, то и выкладывать разом $8000 за обещания довести всё до ума в будущем нет никакой необходимости. Колеблющиеся покупатели просто подключат подписку FSD в тот момент, когда комплекс дозреет технологически. Правда, во всей этой ситуации в проигрыше остаются те владельцы электромобилей, которые уже выложили несколько тысяч долларов за активацию FSD в прошлом.

Кстати, владельцы машин 2016 года выпуска всё равно не смогут сохранить их в неизменном виде к моменту появления полного автопилота Tesla, поскольку их бортовые компьютеры потребуют замены. Подобная операция требовала доплаты от автовладельцев, но позже выяснилось, что и обладатели машин более свежих годов выпуска не смогут избежать такой участи. Более того, Илон Маск был вынужден признать, что и более поздние версии аппаратного комплекса FSD в конечном итоге не позволят электромобилям Tesla обходиться без водителя путём одной лишь программной модернизации. Словом, все эти многолетние обещания и взимание платы «за будущий прогресс» не пошли на пользу репутации Tesla, и переход на подписку в текущих условиях может быть для неё не самым плохим выходом. Тем более, что он позволит сделать опцию доступной и распространить её среди фирменного автопарка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, fsd, автопилот, илон маск, подписка
