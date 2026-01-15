Трамп обложил пошлиной в 25 % ввозимые в США ИИ-чипы для китайского рынка

Когда глава Nvidia договорился с Дональдом Трампом (Donald Trump) о разрешении поставок ускорителей H200 в Китай, последний поставил условие, что власти США будут получать до 25 % от профильной выручки. На этой неделе данное положение было закреплено на законодательном уровне, как поясняет Reuters.

С одной стороны, новые таможенные тарифы в отношении избранных ИИ-чипов позволяют пополнить бюджет США благодаря поставкам в Китай решений типа Nvidia H200 и AMD Instinct MI325X, которые прямо упоминаются в новом указе американского президента. С другой стороны, выборочное обложение импорта ИИ-чипов в США таможенными пошлинами стимулирует поставщиков заниматься локализацией их производства. Поскольку даже предназначенные для Китая чипы Nvidia и AMD после их изготовления на Тайване всё равно ввозят в США для тестирования и дальнейшей установки на печатные платы ускорителей (чаще всего — за пределами страны), у американских властей появляются основания для обложения их пошлинами в размере 25 %.

При этом чипы, предназначенные для использования в составе американской вычислительной инфраструктуры, освобождаются от таких пошлин, даже если речь идёт о тех же H200, которые продолжают применяться на территории США. Кроме того, у Министерства торговли США есть право освобождать от таможенных пошлин другие компоненты для национальной ИИ-инфраструктуры, по своему усмотрению. В заявлении правительства США говорится, что на территории страны производится лишь 10 % чипов, необходимых для удовлетворения потребностей нации, поэтому предлагаемая схема ввоза должна стимулировать локализацию производства компонентов.

В декабре стало известно, что Дональд Трамп отложил введение повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая полупроводниковые компоненты до июня 2027 года. Поставки ИИ-чипов в США будут регулироваться отдельными правилами. Таможенная пошлина в 25 % не будет приплюсовываться ко всем прочим, предусмотренным американским законодательством, а заменит их. Поставки H200 в Китай разрешены американским правительством только при условии достаточных запасов для американского рынка и отсутствии существенной нагрузки на контрактных производителей за пределами США, которая вынудила бы их жертвовать интересами американского рынка ради удовлетворения спроса в Китае. Кроме того, ускорители для китайского рынка будут проходить аттестацию на предмет информационной безопасности в специальных независимых лабораториях. В Китай можно будет поставлять ускорители из США в объёмах, не превышающих половину потребности американского рынка.