Сегодня 15 января 2026
Китайские власти ещё не разрешили местным разработчикам закупку Nvidia H200, но уже интересуются, потребуется ли им Blackwell

Накануне уже сообщалось, что китайские таможенные органы пока не готовы разрешить массовый ввоз в страну ускорителей Nvidia H200, поставки которых номинально одобрила американская сторона. Изданию Nikkei Asian Review удалось выяснить другие подробности условий, на которых импорт ускорителей Nvidia может быть разрешён в Китай.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Во-первых, окончательные правила пока не сформулированы, и в ходе работы над ними власти КНР стараются консультироваться с конечными пользователями подобных ускорителей вычислений. В частности, чиновники пытаются понять, насколько критичен для китайских разработчиков доступ к импортным ускорителям, и насколько эффективными могут быть отечественные аналоги. Предполагается, что при работе с инференсом и развёртывании инфраструктуры под уже обученные языковые модели вполне достаточными будут характеристики ускорителей китайского производства. В подобных случаях разработчикам предстоит обосновать свою потребность в импортных ускорителях.

Во-вторых, ожидается, что разрешение на поставку первой немногочисленной партии H200 в Китай будет получено от местных властей в конце текущего месяца, но чиновники могут ограничить количество доступных ускорителей для каждой из нуждающихся компаний. Другой вариант схемы импорта ИИ-чипов в Китай предусматривает определённую пропорцию зарубежных ускорителей и выпускаемых местными компаниями. В этом случае закупающие импортные решения китайские разработчики будут обязаны в нагрузку приобрести некоторое количество местных ускорителей.

Самое интересное, что китайские чиновники в общении с технологическими компаниями Поднебесной начали изучать потенциальный спрос на ускорители Nvidia поколения Blackwell, которые эта компания надеялась поставить в Китай ещё летом прошлого года, но русло переговоров с властями США привело к разрешению на поставки ускорителей H200 с более зрелой архитектурой Hopper. Напомним, недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что хотел бы наладить поставки в Китай не только ускорителей Blackwell, но и следующих за ними Rubin. Правда, это станет возможным только при условии, что клиентам в США к тому времени будут доступны более совершенные ускорители.

Источник:

Теги: nvidia, nvidia h200, blackwell, китай, китайское правительство
