Китайские власти ещё не разрешили местным разработчикам закупку Nvidia H200, но уже интересуются, потребуется ли им Blackwell

Накануне уже сообщалось, что китайские таможенные органы пока не готовы разрешить массовый ввоз в страну ускорителей Nvidia H200, поставки которых номинально одобрила американская сторона. Изданию Nikkei Asian Review удалось выяснить другие подробности условий, на которых импорт ускорителей Nvidia может быть разрешён в Китай.

Во-первых, окончательные правила пока не сформулированы, и в ходе работы над ними власти КНР стараются консультироваться с конечными пользователями подобных ускорителей вычислений. В частности, чиновники пытаются понять, насколько критичен для китайских разработчиков доступ к импортным ускорителям, и насколько эффективными могут быть отечественные аналоги. Предполагается, что при работе с инференсом и развёртывании инфраструктуры под уже обученные языковые модели вполне достаточными будут характеристики ускорителей китайского производства. В подобных случаях разработчикам предстоит обосновать свою потребность в импортных ускорителях.

Во-вторых, ожидается, что разрешение на поставку первой немногочисленной партии H200 в Китай будет получено от местных властей в конце текущего месяца, но чиновники могут ограничить количество доступных ускорителей для каждой из нуждающихся компаний. Другой вариант схемы импорта ИИ-чипов в Китай предусматривает определённую пропорцию зарубежных ускорителей и выпускаемых местными компаниями. В этом случае закупающие импортные решения китайские разработчики будут обязаны в нагрузку приобрести некоторое количество местных ускорителей.

Самое интересное, что китайские чиновники в общении с технологическими компаниями Поднебесной начали изучать потенциальный спрос на ускорители Nvidia поколения Blackwell, которые эта компания надеялась поставить в Китай ещё летом прошлого года, но русло переговоров с властями США привело к разрешению на поставки ускорителей H200 с более зрелой архитектурой Hopper. Напомним, недавно глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что хотел бы наладить поставки в Китай не только ускорителей Blackwell, но и следующих за ними Rubin. Правда, это станет возможным только при условии, что клиентам в США к тому времени будут доступны более совершенные ускорители.