TSMC предупредила Nvidia и Broadcom, что оставит их на голодном пайке

TSMC столкнулась с беспрецедентным спросом со стороны таких технологических гигантов как Nvidia и Broadcom, что подчеркнуло ключевую роль тайваньского полупроводникового подрядчика в отрасли. Сейчас компания возводит комплекс в американской Аризоне, но в ближайшие годы он не поможет ей преодолеть текущие ограничения производственных мощностей.

Компания TSMC испытывает огромный спрос на увеличение производственных мощностей со стороны ряда технологических компаний. Недавно к ней обратились Nvidia и Broadcom с запросами на производство большего числа чипов, чтобы расширить свои операции. Broadcom, в частности, ищет дополнительные мощности для выпуска тензорных процессоров (TPU) для Google.

В ответ на эти запросы компания, однако, была вынуждена сообщить партнёрам, что в настоящее время не сможет удовлетворить их запросы на полную мощность — её предприятия и так предельно загружены из-за резкого роста спроса, спровоцированного бумом искусственного интеллекта, сообщает GuruFocus.com. TSMC строит комплекс заводов в Аризоне, но в ближайшие годы они не окажут существенного влияния на её возможности, то есть в краткосрочной перспективе решить поставленную задачу не получится.

Сегодня компания производит около 90 % передовых чипов в мире, обслуживая таких клиентов как Apple, Nvidia и Google; по итогам 2024 года она заняла 60 % рынка контрактного производства микросхем. Клиенты TSMC применяют в своих полупроводниковых разработках передовые технологические процессы, которые есть в распоряжении компании. В ней работают более 83 000 человек; рыночная капитализация TSMC составляет около $1,7 трлн.