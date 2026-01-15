Сегодня 15 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SK hynix ускорила запуск нового завода п...
реклама
Новости Hardware

SK hynix ускорила запуск нового завода по выпуску памяти в Южной Корее на три месяца

Компания SK hynix планирует ускорить открытие нового завода на три месяца, а также начать эксплуатацию ещё одного нового предприятия в феврале. Об этом в разговоре с Reuters сообщил генеральный директор SK Hynix America Сонгсу Рю (Sungsoo Ryu).

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Решение южнокорейского производителя микросхем принято на фоне глобального дефицита микросхем памяти, который привел к росту цен на потребительские гаджеты, такие как телефоны и ПК, а также замедлил строительство новых центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта. «Мы должны поддерживать потребление памяти для инфраструктуры ИИ», — заявил Рю в разговоре с Reuters.

Он отметил, что его компания, являющаяся ключевым поставщиком чипов памяти для Nvidia, откроет новый завод по производству микросхем в Йонгине (Южная Корея) в феврале 2027 года, на три месяца раньше изначально запланированного срока. Кроме того, в феврале 2026 года компания планирует начать поставку кремниевых пластин на новый завод M15X в Чхонджу (Южная Корея) для производства микросхем памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Чипы HBM используются Nvidia, AMD и другими компаниями для создания систем, необходимых для приложений искусственного интеллекта.

Завод в Йонгине, расположенный примерно в 40 км к югу от Сеула, является частью запланированных инвестиций компании в размере 600 трлн вон ($407 млрд) в «полупроводниковый кластер», который в перспективе будет включать четыре завода. Рю отказался предоставить подробности о производственных мощностях первого этапа предприятия в Йонгине, однако отметил, что дополнительные мощности будут «очень полезны» для удовлетворения спроса клиентов. Аналитики полагают, что первый завод в Йонгине будет сопоставим по производственным возможностям с комплексом компании в Ичхоне, где уже расположено несколько фабрик.

Рю также заявил, что клиенты, включая крупных поставщиков, всё чаще стремятся заключать многолетние контракты на поставки, поскольку хотят обеспечить стабильные долгосрочные объёмы. В условиях более стабильного рынка, как правило, использовались годовые контракты.

Мировой рынок микросхем памяти переживает беспрецедентный дефицит. По данным аналитической компании TrendForce, цены на некоторые продукты, использующие память DRAM, в четвёртом квартале 2025 года выросли более чем на 300 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основную долю поставок памяти поглощает инфраструктура искусственного интеллекта.

По словам Рю, SK hynix ежемесячно пересматривает планы производства своей продукции, чтобы обеспечить возможность поддержки клиентов.

«Сейчас на рынке микросхем памяти происходят структурные изменения. Мы наблюдаем огромный и колоссальный спрос», — сказал Рю, добавив, что он не видит признаков замедления спроса.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung вернула звание крупнейшего производителя DRAM, заработав больше всех в четвёртом квартале
SK hynix построит предприятие по упаковке чипов памяти за $13 млрд к концу следующего года
SK hynix показала первые 16-слойные стеки HBM4, память LPDDR6 и другие новинки
TSMC предупредила Nvidia и Broadcom, что оставит их на голодном пайке
Бум ИИ продолжает кормить TSMC: прибыль взлетела на 35 %, выручка впервые превысила $100 млрд
iPhone 17 крайне успешно стартовал в Китае, но Huawei всё равно обошла Apple по итогам года
Теги: sk hynix, завод, производство микросхем, южная корея
sk hynix, завод, производство микросхем, южная корея
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.