SK hynix ускорила запуск нового завода по выпуску памяти в Южной Корее на три месяца

Компания SK hynix планирует ускорить открытие нового завода на три месяца, а также начать эксплуатацию ещё одного нового предприятия в феврале. Об этом в разговоре с Reuters сообщил генеральный директор SK Hynix America Сонгсу Рю (Sungsoo Ryu).

Решение южнокорейского производителя микросхем принято на фоне глобального дефицита микросхем памяти, который привел к росту цен на потребительские гаджеты, такие как телефоны и ПК, а также замедлил строительство новых центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта. «Мы должны поддерживать потребление памяти для инфраструктуры ИИ», — заявил Рю в разговоре с Reuters.

Он отметил, что его компания, являющаяся ключевым поставщиком чипов памяти для Nvidia, откроет новый завод по производству микросхем в Йонгине (Южная Корея) в феврале 2027 года, на три месяца раньше изначально запланированного срока. Кроме того, в феврале 2026 года компания планирует начать поставку кремниевых пластин на новый завод M15X в Чхонджу (Южная Корея) для производства микросхем памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Чипы HBM используются Nvidia, AMD и другими компаниями для создания систем, необходимых для приложений искусственного интеллекта.

Завод в Йонгине, расположенный примерно в 40 км к югу от Сеула, является частью запланированных инвестиций компании в размере 600 трлн вон ($407 млрд) в «полупроводниковый кластер», который в перспективе будет включать четыре завода. Рю отказался предоставить подробности о производственных мощностях первого этапа предприятия в Йонгине, однако отметил, что дополнительные мощности будут «очень полезны» для удовлетворения спроса клиентов. Аналитики полагают, что первый завод в Йонгине будет сопоставим по производственным возможностям с комплексом компании в Ичхоне, где уже расположено несколько фабрик.

Рю также заявил, что клиенты, включая крупных поставщиков, всё чаще стремятся заключать многолетние контракты на поставки, поскольку хотят обеспечить стабильные долгосрочные объёмы. В условиях более стабильного рынка, как правило, использовались годовые контракты.

Мировой рынок микросхем памяти переживает беспрецедентный дефицит. По данным аналитической компании TrendForce, цены на некоторые продукты, использующие память DRAM, в четвёртом квартале 2025 года выросли более чем на 300 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основную долю поставок памяти поглощает инфраструктура искусственного интеллекта.

По словам Рю, SK hynix ежемесячно пересматривает планы производства своей продукции, чтобы обеспечить возможность поддержки клиентов.

«Сейчас на рынке микросхем памяти происходят структурные изменения. Мы наблюдаем огромный и колоссальный спрос», — сказал Рю, добавив, что он не видит признаков замедления спроса.