Apple заплатит Google миллиарды долларов за Gemini — OpenAI отказалась от сделки по Siri

По сообщениям сетевых источников, в рамках нового партнёрского соглашения Apple заплатит Google около $1 млрд в год за использование ИИ-моделей Gemini, которые станут основой нового голосового помощника Siri. В сообщении отмечается, что OpenAI сознательно отказалась от сделки с Apple, в рамках которой основой Siri могла стать одна из моделей разработчика ChatGPT.

На этой неделе Apple подтвердила, что ИИ-модели Google Gemini будут обеспечивать работоспособность новой версии Siri. Это заявление, вероятно, было в первую очередь адресовано инвесторам, но оно также является хорошей новостью и для пользователей. Google заявила, что соглашение с Apple является многолетним, а производитель iPhone добавил, что ИИ-модели Gemini будут работать на базе собственной IT-инфраструктуры компании для обеспечения высокого уровня конфиденциальности.

Ранее эксперты предполагали, что Apple будет платить около $1 млрд в год за использование ИИ-моделей Gemini. Новые заявления компании в целом это подтверждают. По данным осведомлённого источника, соглашение между компаниями будет оформлено в форме контракта на предоставление доступа к облачным вычислительным мощностям. В целом же за несколько лет Apple, вероятно, заплатит Google несколько миллиардов долларов.

Хотя финансовая сторона сделки остаётся размытой, сумма в несколько миллиардов долларов согласуется с предположением о выплатах около $1 млрд в год. Если это действительно так, то сделка выгодна Apple. Это связано с тем, что Google платит Apple более чем в 20 раз больше за то, чтобы поисковик компании являлся инструментом поиска по умолчанию в браузере Safari.

В сообщении также сказано, что OpenAI отказалась от сделки с Apple. Официальные представители разработчика ChatGPT отказались от комментариев по данному вопросу. Однако осведомлённый источник сообщил, что осенью прошлого года было принято «сознательное решение» не становиться поставщиком ИИ-моделей для Apple. Вместо этого компания решила сосредоточиться на разработке собственного аппаратного продукта для конкуренции с технологическими гигантами.