Nvidia заявила, что продолжает выпускать...
Новости Hardware

Nvidia заявила, что продолжает выпускать все модели GeForce RTX 50, но пожаловалась на проблемы с памятью

Компания Nvidia прокомментировала порталу HardwareLuxx ранее появившуюся информацию о том, что она якобы прекратила производство видеокарты GeForce RTX 5070 Ti. По словам Nvidia, она продолжает поставлять все модели видеокарт GeForce RTX 50, однако компания отметила сложности с поставками чипов памяти.

Днём ранее YouTube-канал Hardware Unboxed со ссылкой на представителей компании Asus заявил, что один из крупнейших OEM-партнёров Nvidia прекратил выпуск видеокарт GeForce RTX 5070 Ti из-за нехватки компонентов. Сообщение дополнялась слухами о том, что Nvidia также решила сократить поставки видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 с 16 Гбайт памяти, сосредоточившись на выпуске 8-Гбайтных версий этих моделей. Также отмечалось, что производство модели GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти продолжается, но поставки ограничены, опять же из-за нехватки чипов памяти. Наконец, в том же сообщении заявлялось, что Nvidia решила сосредоточится на выпуске модели GeForce RTX 5080, как главной карты серии RTX 50 с 16 Гбайт памяти.

Портал HardwareLuxx обратился к Nvidia напрямую и попросил прокомментировать эти сообщения. Журналисты спросили, какие изменения происходят в экосистеме GeForce с учётом текущей ситуации на рынке памяти.

«Спрос на графические процессоры GeForce RTX высок, а предложение памяти ограничено. Мы продолжаем поставки всех моделей GeForce и тесно сотрудничаем с нашими поставщиками для обеспечения максимальной доступности памяти», — заявили в Nvidia.

HardwareLuxx сделал вывод, что заявление Nvidia опровергает более ранние сообщения о прекращении производства некоторых моделей видеокарт серии GeForce RTX 50 и говорит о намерениях компании продолжать поставки всех моделей указанной серии графических ускорителей.

Источник:

Теги: geforce rtx 5070 ti, geforce rtx 5060 ti, geforce rtx 5060, geforce rtx 5080, видеокарты, дефицит, nvidia geforce
