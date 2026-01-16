Глава Google DeepMind считает, что китайские разработчики ИИ-моделей отстают от американских лишь на несколько месяцев

В понимании американских властей лидерство в сфере искусственного интеллекта является важным фактором доминирования США на мировой арене, поэтому попытки сдерживать развитие Китая в этой области предпринимаются регулярно. При этом глава стартапа DeepMind, который принадлежит Google, уверен в наличии отставания китайских ИИ-моделей от американских лишь на несколько месяцев.

В своём интервью CNBC генеральный директор DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) подчеркнул, что китайские ИИ-модели по своим возможностям сейчас значительно ближе к западным, чем два года назад. «Возможно, в настоящее время они отстают всего лишь на несколько месяцев», — пояснил глава DeepMind, чьи разработки лежат в основе ИИ-ассистента Google Gemini. Главный вопрос, по его мнению, заключается в наличии у китайских разработчиков возможности предложить что-то действительно новое и прорывное на текущем этапе развития, опередив западных конкурентов. Пока китайские разработчики подобного потенциала продемонстрировать не могли, хотя и доказали свою способность быстро догонять западных конкурентов.

Примером такой прорывной разработки глава DeepMind считает создание моделей-трансформеров в 2017 году, которые позже легли в основу не только Google Gemini, но и ChatGPT компании OpenAI. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчёркивает другие сильные стороны Китая. В этой стране много источников электроэнергии и хорошо развита инфраструктура, но США опережают КНР в сфере разработки ИИ-чипов. С точки зрения разработки ИИ-моделей Китай достиг вполне приличного уровня развития, как считает глава Nvidia.

На прошлой неделе представитель Alibaba заявил, что шансы опережения китайскими разработчиками американских конкурентов в перспективе ближайших трёх или пяти лет не превышают 20 %. Отчасти это обусловлено тем, что американская вычислительная инфраструктура на два порядка превосходит китайскую.

По мнению главы DeepMind, отсутствие прорывных разработок в сфере ИИ в данный момент обусловлено не техническими, а ментальными ограничениями. В Китае есть достаточно талантливых инженеров, но двигать прогресс должны учёные, по его словам. «Изобрести что-либо в 100 раз сложнее, чем просто копировать», — пояснил Хассабис.