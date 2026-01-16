Это другое: тайваньские власти заверили, что расширение производства чипов в США — это не релокация

Сделка по таможенным тарифам между США и Тайванем, по словам представителей TSMC, готовилась правительством острова без участия компании, хотя она в какой-то мере отвечает её интересам. Тайваньские чиновники при этом призывают не считать развитие американского кластера релокацией производства чипов, хотя позиции США на мировом рынке оно заметно укрепит.

Как отмечает Bloomberg, во время брифинга в Вашингтоне тайваньский вице-премьер Чэн Ли Цзюнь (Cheng Li-chiun) призвала не считать заключение сделки с властями США признаком «промышленной релокации». По её словам, сделка будет способствовать развитию и расширению тайваньской технологической отрасли. «Правительство также поддерживает компании, сохраняющие свои корни на Тайване и увеличивающие инвестиции на домашнем рынке», — добавила чиновница.

Напомним, в обмен на ограничение таможенных тарифов на основные виды ввозимой в США тайваньской продукции власти острова взяли на себя обязательства вложить в общей сложности $500 млрд в локализацию производства в США, включая и заёмные средства под гарантии американских властей. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) пояснил, что в идеале американские власти хотели бы сосредоточить до 40 % производства продукции тайваньскими компаниями на своей земле.

Тайваньский вице-премьер пояснила, что достижение технологического суверенитета США в полупроводниковой сфере не будет зависеть исключительно от действий Тайваня, поскольку американские власти будут сотрудничать и с другими странами в этой сфере, а также развивать своё исконное производство.

Министр экономики Тайваня Кун Мин Синь (Kung Ming-hsin) сегодня заявил, что к 2030 году на территории Тайваня будет выпускаться около 85 % передовых чипов (по технологиям 5 нм и тоньше), тогда как на долю США останется около 15 %. К 2036 году, по словам тайваньского чиновника, пропорция изменится до 20 % для США и 80 % для Тайваня.

Сколько ещё новых предприятий TSMC построит в Аризоне, представители компании пояснять не стали, но добавили, что купленный недавно дополнительный участок земли отчасти будет занят уже запланированными ранее объектами, которым просто не хватило места на имеющемся участке. В совокупности, площадь кластера в Аризоне будет увеличена более чем на 80 % относительно имеющейся территории.