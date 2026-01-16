Сегодня 16 января 2026
Это другое: тайваньские власти заверили,...
Новости Hardware

Это другое: тайваньские власти заверили, что расширение производства чипов в США — это не релокация

Сделка по таможенным тарифам между США и Тайванем, по словам представителей TSMC, готовилась правительством острова без участия компании, хотя она в какой-то мере отвечает её интересам. Тайваньские чиновники при этом призывают не считать развитие американского кластера релокацией производства чипов, хотя позиции США на мировом рынке оно заметно укрепит.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Как отмечает Bloomberg, во время брифинга в Вашингтоне тайваньский вице-премьер Чэн Ли Цзюнь (Cheng Li-chiun) призвала не считать заключение сделки с властями США признаком «промышленной релокации». По её словам, сделка будет способствовать развитию и расширению тайваньской технологической отрасли. «Правительство также поддерживает компании, сохраняющие свои корни на Тайване и увеличивающие инвестиции на домашнем рынке», — добавила чиновница.

Напомним, в обмен на ограничение таможенных тарифов на основные виды ввозимой в США тайваньской продукции власти острова взяли на себя обязательства вложить в общей сложности $500 млрд в локализацию производства в США, включая и заёмные средства под гарантии американских властей. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) пояснил, что в идеале американские власти хотели бы сосредоточить до 40 % производства продукции тайваньскими компаниями на своей земле.

Тайваньский вице-премьер пояснила, что достижение технологического суверенитета США в полупроводниковой сфере не будет зависеть исключительно от действий Тайваня, поскольку американские власти будут сотрудничать и с другими странами в этой сфере, а также развивать своё исконное производство.

Министр экономики Тайваня Кун Мин Синь (Kung Ming-hsin) сегодня заявил, что к 2030 году на территории Тайваня будет выпускаться около 85 % передовых чипов (по технологиям 5 нм и тоньше), тогда как на долю США останется около 15 %. К 2036 году, по словам тайваньского чиновника, пропорция изменится до 20 % для США и 80 % для Тайваня.

Сколько ещё новых предприятий TSMC построит в Аризоне, представители компании пояснять не стали, но добавили, что купленный недавно дополнительный участок земли отчасти будет занят уже запланированными ранее объектами, которым просто не хватило места на имеющемся участке. В совокупности, площадь кластера в Аризоне будет увеличена более чем на 80 % относительно имеющейся территории.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tsmc, тайвань, тайваньские производители, сша, производство микросхем
