Продажи ролевого боевика No Rest for the Wicked от авторов Ori превысили миллион копий ещё до выхода из раннего доступа — на подходе кооператив

Разработчики из независимой Moon Studios (дилогия Ori) отчитались об успехах своего фэнтезийного ролевого экшена No Rest for the Wicked с элементами Dark Souls и Diablo, до сих пор находящегося в раннем доступе Steam.

Источник изображений: Moon Studios

Источник изображений: Moon Studios

Напомним, No Rest for the Wicked стартовала 18 апреля 2024 года и стала самым успешным запуском в истории Moon Studios (более 36,2 тыс. одновременных игроков), обогнав Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps.

Как стало известно, за без малого два года (почти 21 месяц) в раннем доступе Steam суммарные продажи No Rest for the Wicked превысили миллион копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Вы поверили в No Rest for the Wicked на протяжении раннего доступа и помогли нам сделать игру такой, какой она является сегодня. Для нас это много значит. <...> Спасибо вам за поддержку и то, что остались с нами», — поделилась команда.

Гендиректор и творческий руководитель Moon Studios Томас Малер (Thomas Mahler) отметил, что студия заметила резкий скачок продаж во время бета-тестирования грядущего кооперативного режима.

Поддержка кооператива на четырёх человек появится в No Rest for the Wicked уже 22 января с выходом крупного обновления Together. Недавний геймплейный трейлер режима прикреплён выше.

С возвращением Moon Studios независимого статуса весной 2025 года No Rest for the Wicked стала доступна в российском сегменте Steam (1700 рублей). Полноценный релиз также ожидается на PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: no rest for the wicked, moon studios, ролевой экшен, продажи игр
