видеокарты Cybenetics показала прототип «противопож...
Cybenetics показала прототип «противопожарного» кабеля, который защитит разъёмы питания на видеокарте

Лаборатория Cybenetics Labs, известная по тестам блоков питания, представила прототип «антиплавкого» кабеля, разработанного для решения печально известных проблем с надёжностью разъёмов питания стандарта 12VHPWR/12V-2×6. В кабель интегрирован проактивный мониторинг силы тока и температуры как на стороне графического процессора, так и на стороне блока питания. Компания утверждает, что кабель обеспечивает надёжную защиту от потенциального риска плавления или возгорания прожорливых флагманских видеокарт.

Источник изображений: computerbase.de

Источник изображений: computerbase.de

Прототип представляет собой кабель питания стандарта 12V-2×6-to-12V-2×6 с небольшим низкопрофильным встроенным автоматом защиты. Этот миниатюрный блок содержит электронику мониторинга и светодиодный индикатор состояния, и благодаря своим размерам не создаёт проблем совместимости с большими воздушными кулерами или тесными корпусами.

Cybenetics утверждает, что благодаря своей гибкости кабель подходит практически для всех конфигураций разъёмов видеокарт, не вступает в контакт с кожухом видеокарты и обеспечивает удобный угол установки. Технически, кабель работает как активный автоматический выключатель. Он непрерывно контролирует силу тока и температуру как на стороне графического процессора, так и на стороне блока питания.

Электронный блок, размещённый на кабеле, оснащён портом USB Type-C, который используется для первоначальной настройки и регистрации данных. Он позволяет настраивать пороговые значения для таких параметров, как «Срабатывание при превышении тока» (по умолчанию 8-12 А) и «Срабатывание при перегреве» (по умолчанию 80–95 °C). При подключении через USB данные о температуре и силе тока обновляются каждые 100 мс, эту информацию можно экспортировать в таблицу Excel.

Кабель имеет двухступенчатую систему предупреждения, которая при превышении предела активирует зуммер на 10 секунд (время настраивается). Если проблема сохраняется, кабель отключает питание графического процессора. Функции безопасности, включая высокочастотный зуммер и аварийное отключение питания, полностью автономны и не требуют соединения через порт USB Type-C.

Хотя предлагаемый кабель представляется весьма полезным для владельцев мощных (и очень дорогих) видеокарт, Cybenetics пока не нашла партнёра для его массового производства, так как намерена продавать кабель «по себестоимости», чтобы повысить безопасность экосистемы ПК, а не ради прибыли.

Представленный прототип требует наличия встроенного выхода 12V-2×6 на стороне блока питания. Версия с двумя 8‑контактными разъёмами для блоков питания предыдущего поколения также технически осуществима, если проект дойдёт до стадии массового производства.

Источники:

Теги: кабель, видеокарта, защита, 12vhpwr
