Стартап Replit представил ИИ-инструмент, который пишет готовые приложения для iPhone по текстовому запросу

Стартап Replit, специализирующийся на разработке мобильных приложений с использованием искусственного интеллекта, предложил пользователям ИИ-инструмент для создания и публикации мобильных приложений для устройств Apple. Навыки программирования не требуются — для создания приложения при помощи так называемого вайб-кодинга достаточно подсказок на естественном языке. Новый раунд финансирования должен поднять биржевую оценку Replit до $9 млрд.

Вайб-кодинг или вайб-программирование — один из самых распространённых трендов, появившихся в результате бума генеративного ИИ. Во многом своей популярностью вайб-кодинг обязан Claude Code — продукту Anthropic, который стал вирусным в технологических кругах. В декабре, по данным Anthropic, Claude Code достиг годовой выручки в $1 млрд.

Функция «Мобильные приложения на Replit» позволяет за считанные минуты превратить идею в работающее приложение, а затем за несколько дней опубликовать это приложения в App Store. По данным Apple, 90 % заявок рассматриваются менее чем за 24 часа. В дальнейшем опубликованные приложения можно монетизировать.

Разработчики Replit утверждают, что представленный инструмент является шагом вперёд в сфере разработки приложений при помощи ИИ, предлагая потребителям легкодоступный вариант использования, превосходящий то, что в настоящее время предлагают такие крупные игроки, как OpenAI, Microsoft и Google.

Например, если биржевой трейдер поручает ИИ-агенту «создать приложение, отслеживающее 10 крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации», Replit генерирует мобильное приложение с работающим интерфейсом и предоставляет пользователям возможность его предварительного просмотра и тестирования.

Программное обеспечение, созданное с помощью вайб-кодинга, в последнее время подвергается критике из-за уязвимостей в системе безопасности. Новое исследование компании кибербезопасности Tenzai показало, что популярные агенты ИИ, включая Replit и Claude Code, постоянно генерируют приложения с критическими уязвимостями.

Тем не менее, в сентябре в ходе раунда привлечения инвестиций Replit была оценена примерно в $3 млрд, а новый раунд финансирования должен поднять оценку стартапа до $9 млрд. Самой перспективной компанией в этой области является создатель Cursor, Anysphere, которая в ноябре привлекла $2,3 млрд при рыночной оценке в $29,3 млрд. Ведущий европейский игрок Lovable недавно был оценён в $6,6 млрд.

По мере появления всё большего количества продуктов для вайб-кодинга, акции компаний-разработчиков программного обеспечения, и без того сильно пострадавшие в эпоху ИИ, могут ещё больше потерять в цене. Сектор разработки ПО, в десятку крупнейших компаний которого входят Salesforce, Adobe и ServiceNow, упал на 11 % за последние три месяца, поскольку инвесторы всё больше обеспокоены рисками, связанными с агентами ИИ и продуктами для вайб‑программирования.