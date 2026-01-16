Сегодня 16 января 2026
Новости Software
Sega анонсировала демоверсию Yakuza Kiwami 3 — 40 минут геймплея бескомпромиссного ремейка

До релиза приключенческого экшена Yakuza Kiwami 3 и входящего в его состав сюжетного дополнения Dark Ties от Sega и Ryu Ga Gotoku Studio остаётся уже меньше месяца, однако попробовать игру можно будет даже раньше.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Как стало известно из отчёта официального блога PlayStation, на закрытом мероприятии для блогеров и журналистов Sega подтвердила, что в преддверии релиза Yakuza Kiwami 3 получит публичную демоверсию.

Сроки выхода и другие подробности пробного издания не раскрываются. В ожидании анонса портал IGN предлагает оценить 40 минут англоязычного геймплея Yakuza Kiwami 3 и Dark Ties с участием Кадзумы Кирю и Ёситаки Минэ.

В первом сегменте показали уличные бои, индивидуализацию Кирю и его смартфона, игры с консоли Game Gear, караоке, занятия в сиротском приюте Morning Glory и байкерской банде Haisai Girls, в жизни которых герой сможет принять участие.

В роли Ёситаки Минэ пользователь помогал лейтенанту Цуёси Канде подтянуть репутацию, играл в боулинг и дрался в подпольном бойцовском клубе Hell’s Arena (на выбор доступны режимы Brawler Hell и Survival Hell).

Напомним, Yakuza Kiwami 3 представляет собой ремейк Yakuza 3 на движке Dragon Engine (Yakuza Kiwami 2, Like A Dragon: Infinite Wealth), который, по словам создателей, выводит каждый элемент оригинальной игры на новый уровень.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties поступит в продажу 12 февраля для PC (недоступна в российском Steam), PS4, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. На прошлой неделе разработчики представили системные требования ремейка.

Источники:

yakuza kiwami 3, ryu ga gotoku studio, sega, приключенческий экшен
