Разработчики Figure AI испытали робота в качестве партнёра для пробежек

Калифорнийская технологическая компания Figure AI опубликовала видеозапись, на которой её робот-гуманоид совершает пробежку вместе с сотрудниками фирмы по территории корпоративного кампуса. На кадрах робот движется уверенно и естественно рядом с тремя людьми, а также оператором, снимающим происходящее.

В перспективе такой робот мог бы использоваться в качестве персонального тренера или компаньона для занятий бегом, отмечает издание Digital Trends. Например, он мог бы помогать поддерживать нужный темп при подготовке к марафону. Однако его появление в общественном месте вызвало неоднозначную реакцию. Во время демонстрационной пробежки какой-то человек из своей машины выкрикнул, что такие устройства «однажды уничтожат человечество».

Ранее, в октябре 2025 года, компания представила человекоподобного робота Figure 03, позиционируя его как помощника по дому, способного загружать кухонную утварь в посудомоечную машину, складывать белье и подавать еду. Сроки коммерческого внедрения домашнего помощника, который «будет выпускаться десятками тысяч», пока не определены, но конкуренция в отрасли продолжает расти.

Например, китайский стартап MindOn, получив робота G1 от компании Unitree, запрограммировал его на выполнение бытовых задач по дому, и, судя по отчётам, машина справляется с ними уверенно и, по-видимому, без дистанционного управления. В опубликованном основателем компании Бреттом Адкоком (Brett Adcock) ролике не уточняется, управлялся ли бегущий робот-гуманоид дистанционно или бежал в полностью автономном режиме.