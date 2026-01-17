Роскомнадзор опроверг сообщения о введении новых ограничений в работе Telegram

Роскомнадзор выступил с опровержением появившихся в прессе сообщений о якобы введении частичных ограничений работы мессенджера Telegram, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«По отношению к Telegram в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора журналистам в ответ на просьбу прокомментировать создавшуюся ситуацию.

Сообщения о введении новых ограничений появились после поступления в пятницу жалоб россиян на замедление работы мессенджера. В частности, пользователи Telegram сообщали о медленной загрузке видео и невозможности загрузки медиафайлов большого объёма.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил ТАСС, что полная блокировка Telegram в России не последует, поскольку мессенджер достаточно эффективно взаимодействует с властями страны.

Напомним, что Роскомнадзор ввёл в августе 2025 года частичные ограничения голосовых и видеозвонков в Telegram и WhatsApp в рамках предпринятых мер по борьбе с мошенниками, использовавшими голосовые сервисы для обмана и вымогательства денег. Также тогда было отмечено, что эти сервисы использовались для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность.